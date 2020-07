Heracles strikt opvolger Cyriel Dessers: ‘Hij past goed in het profiel’

Heracles Almelo heeft zich dinsdag verzekerd van de diensten van Sinan Bakis. De 26-jarige spits komt over van het Oostenrijkse FC Flyeralarm Admira en heeft zich voor drie jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden. Bakis wordt gezien als de opvolger van Cyriel Dessers, die het afgelopen Eredivisie-seizoen met zeventien doelpunten gedeeld topscorer van Nederland werd en onlangs naar Racing Genk vertrok.

“Heracles Almelo is een goede club voor mij. Ok denk en hoop hier een volgende stap te kunnen maken. Ik verheug me erop om in dit stadion te spelen, doelpunten te maken en overwinningen te vieren”, reageert Bakis op zijn overstap. Heracles wordt de derde werkgever in het profvoetbal voor de Duitser met Turkse roots, na Kayserispor, Bursaspor en Admira. Bakis genoot een deel van zijn opleiding bij Bayer Leverkusen.

“Sinan is een speler die goed past in het profiel dat we zoeken. Daarbij kijk je natuurlijk naar doelpunten en leeftijd, maar ook naar het speltype. Sinan is een teamspeler die hard werkt en veelzijdig is in zijn manier van doelpunten maken. Met zijn ruime ervaring en specifieke kwaliteiten kan hij veel toevoegen aan onze ploeg”, voegt technisch manager Tim Gillissen toe. De nieuwkomer was afgelopen seizoen goed voor 12 doelpunten in 25 wedstrijden in de Oostenrikse Bundesliga.

Bakis is de vierde aanwinst van Heracles voor het aankomende seizoen. De club van trainer Frank Wormuth verzekerde zich eerder van de komst van Delano Burgzorg, die vorig seizoen al werd gehuurd van Spezia, Rai Vloet en Noah Fadiga. De Twentenaren zijn nog op zoek naar een versterking voor op het middenveld en twee centrale verdedigers.