Twee Nederlanders aan de aftrap bij kraker tussen Juventus en Lazio

In de Serie A Juventus en Lazio het maandagavond vanaf 21.45 uur tegen elkaar op in Turijn. Aan de kant van de Romeinen start Djavan Anderson voor het eerst vanuit de basis. De voormalig jeugdspeler van Ajax met een verleden bij AZ en SC Cambuur kwam dit seizoen al vier keer in actie voor Lazio, maar nooit als basisklant. Bij Juventus verschijnt Matthijs de Ligt aan de aftrap.

De Ligt kampt al een langere periode met problemen aan zijn schouder. Tegen Sassuolo (3-3) ging hij een aantal keer met pijn naar de grond, maar desondanks speelde hij de wedstrijd uit. Volgens Italiaanse media moet de Oranje-international onder het mes, maar kan hij de ingreep uitstellen tot na het huidige seizoen. Lazio verschijnt gehavend aan de aftrap. Inzaghi mist met Luis Alberto, Joaquín Correa, Lucas Leiva, Senad Lulic en Stefan Radu vijf basisspelers, waardoor hij noodgedwongen een beroep doet op Anderson.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuaín, Ronaldo

Opstelling Lazio: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile.