Ajax doet opnieuw zaken met FC Twente en verhuurt aanvaller

De toekomst van Danilo Pereira ligt bij FC Twente. Ajax verhuurt de aanvaller voor een seizoen aan de competitiegenoot, zo maakt zijn zaakwaarnemer Pierre Fernandes zondagavond bekend in gesprek met Esportes R7. Bij het eerste elftal van Ajax was weinig perspectief voor de 21-jarige buitenspeler annex centrumspits uit Brazilië.

Danilo maakte in 2017 voor twee miljoen euro de overstap van Santos naar Ajax. Hij kwam sindsdien tot 42 officiële wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij 24 keer scoorde. Afgelopen seizoen was hij in de Keuken Kampioen Divisie goed voor vijf treffers in acht duels. Danilo mocht tevens driemaal als meedoen met Ajax 1: als invaller in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag op 23 februari) en de halve bekerfinale tegen FC Utrecht (2-0 nederlaag op 4 maart) en als basisklant tegen Getafe in de Europa League (2-1 zege op 27 februari).

Tegen Getafe kwam hij zelfs tot scoren Danilo bracht Ajax in de tiende minuut op 1-1, na een vroeg openingsdoelpunt van Jaime Mata. De Ajacied begon in de basis omdat trainer Erik ten Hag geen risico wilde nemen met de geblesseerde Quincy Promes. Danilo viel op door in de pauze van shirt te ruilen met Deyverson, de door Ajax-supporters verguisde aanvaller van Getafe die fungeerde als plaaggeest in de zestiende finales van de Europa League.

Ajax en FC Twente doen voor de tweede keer in korte tijd zaken: eerder deze week bevestigden de Amsterdammers dat Kik Pierie wordt verhuurd aan de club uit Enschede. In de voortijdig beëindigde tweede seizoenshelft van 2019/20 maakte ook Noa Lang de overstap naar Twente. "Het doel van Danilo's verhuur naar Twente is dat hij alles kan doen wat hij bij Ajax heeft laten zien', zegt zaakwaarnemer Fernandes. "Iedereen kent zijn potentieel en gelooft dat hij in de toekomst erg nuttig kan zijn. Danilo is jong en heeft indrukwekkende statistieken sinds hij in Nederland is."

"Ik ben erg blij, omdat ik weet dat het een belangrijke fase in mijn carrière zal zijn", blikt de hoofdrolspeler zelf vooruit. "Twente heeft een goede structuur en ik weet dat ik me daar kan ontwikkelen. Dit jaar was speciaal voor mij en ik zal blijven zoeken naar mijn plaats in het Europese voetbal."