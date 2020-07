Monchi kijkt rond in Eredivisie: ‘Toen ik speler van AZ was, volgde hij me al’

Nemanja Gudelj brak door bij NAC Breda, verdiende een transfer naar AZ en daarna naar Ajax. Als middenvelder van de Amsterdammers besloot hij in januari 2017 om Europa te verlaten voor het grote geld bij het Chinese Tianjin Teda. Inmiddels is hij terug in Europa en beleeft hij als speler van Sevilla misschien wel de beste periode in zijn loopbaan. “Dit is wel een carrière die je niet vaak ziet”, beaamt de 25-voudig Servisch international in gesprek met De Telegraaf.

De 28-jarige middenvelder was 26 toen hij naar China ging. Hij zegt altijd de ambitie gehad te hebben om terug te keren naar een Europese topcompetitie. “En nooit gezegd van: ik verdien hier mijn geld en zit mijn tijd wel uit. Zo ben ik niet. Slecht was het voetbal niet in China. De top zes van de ranglijst was echt goed. Iedere speler heeft discipline. De wil om vooruit te komen is heel groot”, aldus Gudelj, die binnen China een overstap maakte naar Gouangzhou Evergrande. Daar kreeg hij te maken met Fabio Cannavaro als trainer. “Van hem heb ik tactisch enorm veel geleerd. Dat merk ik nu in Spanje nog elke dag.”

Gudelj keerde terug in Europa bij Sporting Portugal. Hij speelde zich in de kijker bij Sevilla en tekende vorig jaar een contract tot medio 2023. In LaLiga komt hij steeds meer aan spelen toe. “We hebben een heel hecht team, met Zuid-Amerikanen, Spanjaarden en ook Luuk de Jong natuurlijk. Ik zie hem vaak. Ook buiten het veld. Ik had in Nederland veel tegen hem gevoetbald, maar kende hem nog niet persoonlijk. Nu wel. Monchi is de technisch directeur. Die deed in de vorige zomerstop twaalf nieuwe aankopen. Logisch dat we even aan elkaar moesten wennen. Monchi kende me trouwens al langer. Toen ik speler van AZ was, volgde hij me al."

De controlerende middenvelder volgt de Eredivisie en zijn oude clubs AZ en Ajax nog op de voet. “Beide clubs zijn me even lief. Ook nu ze in een soort van conflictsituatie zijn gekomen vanwege de toekenning van een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League”, aldus Gudelj over het toernooi waar hij zich met Sevilla voor heeft geplaatst. “Spelen in de Champions League en een eindtoernooi meemaken met Servië, dat zijn de doelen."