Grote verbazing om Gareth Bale-imitatie op tribune van Barcelona

Er is in de Spaanse media en op social media ophef ontstaan om Arthur Melo. De middenvelder maakte donderdagavond tijdens het thuisduel van Barcelona met Osasuna (1-2) een behoorlijk ongeïnteresseerde indruk op de tribune, waar hij als reservespeler zat. De vergelijking met Gareth Bale is al meerdere keren gemaakt. De aanvaller Real Madrid deed onlangs als wisselspeler tegen Deportivo Alavés nog alsof hij sliep door zijn mondkapje over zijn ogen te trekken. Tegen Granada leek hij vanaf de tribune een verrekijker uit te beelden.

Arthur werd gespot op de tribune van het Camp Nou terwijl hij onderuit gezakt en met de benen omhoog de verrichtingen van zijn ploeggenoten volgde. Niet lang daarna deed de middenvelder zijn mondkapje af om even te gapen. "Arthur heeft moeite om wakker te blijven", zo schrijft Sport over de door Juventus aangetrokken controleur. Op Twitter wordt de grap gemaakt dat hij droomt over Juventus, zijn volgende werkgever. Het valt Mundo Deportivo op dat de Braziliaan zich niet liet zien tijdens de drinkpauze na een halfuur spelen.

Als je al verkocht bent aan Juventus en de laatste wedstrijden nog op de bank bij FC Barcelona moet zitten... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Barcelona maakte onlangs wereldkundig dat Arthur na afloop van dit seizoen voor 72 miljoen euro de overstap maakt richting Juventus. Sinds de bekendmaking is de middenvelder uit de gratie bij trainer Quique Setién, die hem in de afgelopen twee weken slechts vier minuten speeltijd gunde. Arthur Melo moest donderdag toezien hoe Barcelona werd verrast door middenmoter Osasuna. Op dezelfde avond kroonde Real Madrid zich dankzij een 2-1 zege op Villarreal voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Spanje.