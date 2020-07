‘Ajax heeft optie minder na activeren transferclausule van 8 miljoen euro’

Alexander Schwolow staat op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij Schalke 04, zo verzekert Sky Deutschland donderdag. De gesprekken tussen alle betrokken partijen over de transfer van de van SC Freiburg afkomstige doelman zijn in de laatste fase aanbeland, zo klinkt het. Door de naderende deal lijkt Ajax niet langer in de race om de handtekening van Schwolow, die recentelijk werd genoemd als mogelijke opvolger van André Onana.

Schwolow, in mei eveneens in verband gebracht met Benfica, kwam volgens Kicker in mei voor het eerst in beeld bij de technische leiding van Ajax. Vooral de vermeende transfersclausule van slechts acht miljoen euro in het tot 2022 lopende contract van de doelman sprong in het oog. Sindsdien is de interesse van Ajax echter behoorlijk geluwd. Het lijkt er nu dus op dat Schalke 04 aan het langste eind trekt. Naar verluidt mag de club uit Gelsenkirchen de transfersom van acht miljoen euro vanwege de coronacrisis in termijnen over maken richting Freiburg.

De 28-jarige sluitpost had eerder al de overstap kunnen maken naar Borussia Dortmund of RB Leipzig. Schwolow voelde er echter niets voor om bij een van deze clubs op de bank terecht te komen. Bij Schalke 04 wordt hij gezien als de opvolger van Alexander Nübel, die bij Bayern München de concurrentiestrijd aangaat met Manuel Neuer. Bij Freiburg krijgt tweede doelman Mark Flekken de kans zich te bewijzen, terwijl BILD meldt dat de onlangs bij Karlsruher SC vertrokken Benjamin Uphoff in beeld is om transfervrij te worden aangetrokken.

Ajax onderneemt ondertussen een serieuze en 'verrassende' poging om het contract van Onana te verlengen, zo meldde De Telegraaf afgelopen maandag. De doelman uit Kameroen kan zijn tot 2022 lopende contract met een jaar verlengen, met daarnaast een flinke salarisverhoging. Onana, onder meer gelinkt aan Chelsea, wil samen met zijn zaakwaarnemer Albert Botines echter de ontwikkelingen op de transfermarkt afwachten.