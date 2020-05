Ajax-doelwit niet van niveau-Neuer: ‘Onana is zeker een betere doelman'

Ajax lijkt André Onana deze zomer kwijt te raken, daar de doelman heeft aangegeven klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging elders. Als mogelijke vervanger schoof Kicker onlangs de relatief onbekende Alexander Schwolow naar voren. De doelman van SC Freiburg heeft in Duitsland zeker niet dezelfde reputatie als bijvoorbeeld Manuel Neuer. Desondanks was de media lovend over diens optreden in het doelpuntenfestijn met Eintracht Frankfurt (3-3). Schwolow is vooral een heel degelijke keeper, zo blijkt uit de verschillende meningen over de 27-jarige sluitpost uit Wiesbaden.

Door Rian Rosendaal

Schwolow verrichtte tegen Frankfurt maar liefst dertien reddingen, een seizoensrecord, zo bleek. Het optreden van de aan Ajax gelinkte keeper werd door de regionale krant Badische Zeitung omschreven als ‘meesterlijk’. "Aanvankelijk had hij weinig te doen, en hij kon weinig veranderen aan de 1-1 van Frankfurt. Daarna verdedigde hij de 1-1 stand voor de pauze. Na de rust maakte hij de fouten van zijn ploeggenoten in de voorhoede goed." Het toonaangevende BILD was eveneens vol lof over uitblinker Schwolow. "Keer op keer lag de sterk keepende Schwolow in de weg", zo klonk het. In de wedstrijdanalyse van Kicker viel te lezen dat de voormalig jeugdinternational van Duitsland een ‘punt redde’ voor Freiburg, dit seizoen een degelijke middenmoter in de Bundesliga. Vrijdag tegen het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz had Schwolow een stuk minder te doen. Desondanks verlieten die Werkself Freiburg met een 0-1 overwinning.

Niet de bekendheid van Neuer in Duitsland

Youri Mulder speelde enige jaren voor Schalke 04 en de oud-aanvaller volgt het Duitse voetbal nog steeds op de voet. De analist zou Schwolow een goede aankoop vinden voor Ajax, mocht Onana inderdaad de Johan Cruijff ArenA na vijf seizoenen achter zich laten. "Hij krijgt weinig goals tegen en Freiburg draait ook goed. Ze doen zelfs nog mee om de Champions League. Je kan hem een beetje vergelijken met Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen en Alexander Nübel. Het is zo’n soort type keeper. Hij is stoïcijns, goed met zijn voeten en heeft een goede leeftijd", analyseerde Mulder recentelijk in Paniekvoetbal van Ziggo Sport. Daniel Nutz van Goal Germany benadrukt echter tegenover Voetbalzone dat de prestaties van Schwolow niet constant worden besproken in Duitse voetbalkringen, zoals bij Neuer vaak wél het geval is. "Hij staat hier niet bepaald in de schijnwerpers en een vergelijking met Neuer is sowieso zinloos. Het is vooral een degelijke doelman, die zelden grote fouten maakt." Een veelzeggende conclusie volgt al snel. "Of Schwolow beter is dan Onana, waag ik te betwijfelen."



Doelmannen met beste reddingspercentage in Bundesliga

Doelman Club Schoten op doel tegen Reddingspercentage (in %) Yann Sommer Borussia Mönchengladbach 136 75 Alexander Schwolow SC Freiburg 95 73,4 Manuel Neuer Bayern München 97 70,5 Peter Gulacsi RB Leipzig 91 70,3 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen 122 70,3 Alexander Nübel Schalke 04 90 70,0

Daniel Pinder, een volger van het Duitse voetbal namens Get German Football News, kent minder twijfel. "Onana is zeker een betere doelman dan Schwolow, in ieder geval op technisch vlak. Schwolow lijkt in zijn manier van keepen veel meer op Oliver Kahn dan op Neuer." Kahn, die jarenlang onder de lat stond bij Bayern München en met der Rekordmeister de Champions League veroverde in 2001, had een behoorlijk agressieve en soms intimiderende manier van keepen. "Het is zeker geen meevoetballende keeper die van achteruit de opbouw verzorgt. Desondanks heeft hij vaak geweldige reflexen en anticipeert hij meestal goed op afstandsschoten." De transferclausule van acht miljoen euro in het tot 2022 lopende contract van de Duitser maakt het voor Ajax aantrekkelijk om een bod neer te leggen in Freiburg, zo oordeelt Pinder. "Voor die prijs is het echt een koopje." Het is evenwel afwachten of Schwolow een buitenlands avontuur wil aangaan. "Hij is erg gelukkig met zijn leven in Freiburg. Mocht het echter zo zijn dat Ajax of Benfica, die deze week aan hem zijn gelinkt, concreet wordt, dan wordt het misschien lastig voor hem om een transfer te weigeren. Zeker als hij de garantie op een basisplaats krijgt."

Het is niet ondenkbaar dat Schwolow van club wisselt, maar toch in Duitsland blijft keepen. Naast Ajax is ook Schalke 04 genoemd als mogelijke nieuwe werkgever. Pinder verwacht echter niet dat de Freiburg-sluitpost vol voor een transfer gaat, om vervolgens op de bank terecht te komen. "Dat gezegd hebbende: Alexander Nübel verlaat Schalke 04 voor Bayern en Markus Schubert presteert momenteel niet bijster goed. Het is dus niet uitgesloten dat Schwolow naar Schalke vertrekt, mocht hij de voorkeur geven aan een langer verblijf in Duitsland." De als betrouwbaar te boek staande doelman gaat binnenkort wellicht een nieuwe fase van zijn carriere in, maar het zal zijn populariteit bij bondscoach Joachim Löw waarschijnlijk niet vergroten. "Helaas voor hem zijn er in Duitsland momenteel te veel keepers die hem voorgaan: Neuer, Ter Stegen, Bernd Leno en Kevin Trapp", aldus Pinder, die het tevens onwaarschijnlijk acht dat Bayern of Borussia Dortmund in de volgende transfermarkt een poging gaat wagen. Nutz verwacht ook niet dat Schwolow bij een eventuele transfer opeens onder de aandacht komt van Löw. "Er zijn hier simpelweg voldoende doelmannen die kwalitatief gezien een voorsprong op hem hebben." Desondanks kan een tussentijds vertrek uit Freiburg een aantrekkelijke optie zijn. "Het spelen van Europees voetbal is wellicht doorslaggevend in de keuze voor een nieuwe club." Ajax gaat wederom de Champions League, een vooruitzicht dat middenmoter Schalke 04 waarschijnlijk niet kan bieden.

Een zogeheten split save van Schwolow tegen Fortuna Düsseldorf

Hechte band met SC Freiburg

Schwolow kan met recht een ‘kind van de club’ worden genoemd. Op zestienjarige leeftijd kwam hij al terecht in de jeugdopleiding van de Breisgau-Brasilianer, nadat de doelman door scouts was opgemerkt bij SV Wehen Wiesbaden uit zijn geboorteplaats. Succes was er al snel, want de 1.89 meter lange keeper veroverde met de A-junioren van Freiburg de DFB-Junioren-Vereinspokal. In de halve finales tegen VfL Wolfsburg en Hansa Rostock vertolkte Schwolow de hoofdrol door tot tweemaal toe de beslissende strafschop onschadelijk te maken. Op de laatste speeldag van het seizoen 2013/14 volgde diens Bundesliga-debuut, in een wedstrijd tegen Hannover 96. Hij was toen 21 jaar oud. Freiburg vond Schwolow nog niet ervaren genoeg, waardoor een tweejarige huurdeal met Arminia Bielefeld werd gesloten. Freiburg degradeerde in 2015 en Roman Bürki werd opgepikt door Borussia Dortmund. Schwolow keerde derhalve al na een seizoen terug in het Schwarzwaldstadion. Een goede zet, zo bleek. De Zuid-Duitse traditieclub veroverde gelijk de titel in de 2. Bundesliga en wist daarmee RB Leipzig af te troeven. In het eerste jaar na de promotie werd zelfs een ticket voor de voorronde van de Europa League in de wacht gesleept, al was het bereiken van het hoofdtoernooi een stap te ver.

De goede prestaties van Schwolow onder de lat bij Freiburg bleven niet onopgemerkt. In 2018 bracht Estadio Deportivo naar buiten dat Monchi, technisch directeur van Sevilla, de doelman op zijn lijstje had staan. Tevens zouden verschillende clubs uit de Premier League bovenmatige interesse hebben in de Duitser. Schwolli, zoals zijn bijnaam luidt, bleef zijn grote liefde desondanks trouw. Trainer Christian Streich, die Schwolow naar eigen zeggen op ‘atletisch en persoonlijk vlak’ heeft gevormd, weet dat zijn pupil een van de meest begeerde spelers in de Bundesliga is. Toch is de Freiburg-coach niet bang dat de aan Ajax, Schalke 04 en Benfica gelinkte sluitpost de Bundesliga-middenmoter halsoverkop verlaat. "Daar wil ik mij liever ook niet over uitlaten, want speculeren vind ik zinloos", zo zei Streich op de persconferentie na het spectaculaire 3-3 gelijkspel tegen Frankfurt. "Alexander heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt als keeper en ik ben er zeer blij mee dat hij nog steeds bij ons onder de lat staat." Schwolow liet zich nog niet zolang geleden ook al in duidelijke bewoordingen uit over de groeiende interesse vanuit met name het buitenland. "Een andere club zou heel erg goed bij mij moeten passen. Tot dusver is dat niet het geval geweest." Onder meer RB Leipzig, Paris Saint-Germain en AS Roma wisten hierdoor in het recente verleden geen deal te sluiten in Freiburg.



Verwachte tegendoelpunten vs werkelijke tegendoelpunten

Doelman Verwachte tegendoelpunten Tegendoelpunten Tegendoelpunten voorkomen Yann Sommer 41,7 34 7,7 Lukas Hradecky 40,5 36 4,5 Manuel Neuer 31,9 28 3,9 Peter Gulacsi 30,1 27 3,1 Alexander Schwolow 26,4 26 0,4 Alexander Nübel 26,3 27 - 0,7

De door Streich benadrukte ‘goede ontwikkeling’ komt ook naar voren in een analyse over de soorten reddingen die Schwolow doorgaans verricht, vervaardigd door Total Football Analysis. Bij de zogeheten split save, zoals in het duel van Freiburg met Fortuna Düsseldorf, stak hij bij een laag schot over de grond snel zijn been uit, omdat er onvoldoende tijd is om zijn handschoen achter de bal te krijgen. Met een andere benadering van het schot was een tegendoelpunt waarschijnlijk niet te voorkomen geweest, zo luidt het oordeel. In de ontmoeting met Düsseldorf maakte Schwolow tevens een spread save, toen Kenan Karaman op het doel afstormde. De veelzijdige keeper gooide zijn hele lichaam naar voren en verkleinde hiermee zijn doel. Resultaat: Karaman verprutste de kans door de bal over het doel te schieten. In het geval van de block save maakt Schwolow zichzelf klein en schermt hij zijn doel zo veel mogelijk af. TSG Hoffenheim-spits Munas Dabbur probeerde de bal over hem heen te lobben, maar met een katachtige reflex werd de inzet alsnog vakkundig gepareerd. Verbeterpunten werden evenwel ook naar voren gebracht: Schwolow geeft met zijn reddingen nog te vaak de tegenstander de gelegenheid om in de rebound te scoren, terwijl ook zijn voetenwerk nog beter kan.