Borussia Dortmund verscheurt contract voormalige recordaankoop

André Schürrle is niet langer speler van Borussia Dortmund. De Duitse club laat woensdagmiddag via de officiële kanalen weten dat er een akkoord is bereikt over het ontbinden van het contract van de aanvaller. De 57-voudig international van Duitsland lag eigenlijk nog tot medio volgend jaar vast in het Signal Iduna Park.

Met de ontbinding van zijn contract komt er na vier jaar een einde aan een teleurstellend verlopen periode voor Schürrle. De aanvaller werd in de zomer van 2016 nog met hoge verwachtingen voor dertig miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg en werd door deze transfersom op dat moment de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Inmiddels is Mats Hummels, die afgelopen zomer voor een half miljoen meer werd teruggehaald van Bayern München, de recordaankoop van de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen.

In zijn eerste seizoen in Dortmund kwam hij tot vijftien optredens in de Bundesliga, met twee doelpunten en drie assists als resultaat. In het seizoen 2017/18 speelde hij nog eens achttien wedstrijden in de Duitse competitie, waarin hij een doelpunt en zes assists wist te produceren. Schürrle vertrok vervolgens op huurbasis naar Fulham, dat hij niet voor degradatie uit de Premier League wist te behoeden. In het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Spartak Moskou. In Russische dienst kwam Schürrle tot twee goals en vier assists in achttien wedstrijden.

“Terugblikkend, was het een periode met hoogte- en dieptepunten, maar ook eentje met waardevolle ervaringen, op sportief en met name op persoonlijk vlak. Ik wil de trainers van BVB bedanken en wens de club en zijn speciale fans alle goeds voor de toekomst”, reageert de 29-jarige Schürrle kort op zijn contractontbinding. De aanvaller beleefde zijn grootste triomf in de WK-finale van 2014 toen hij de assist gaf voor het beslissende doelpunt van Mario Götze. Laatstgenoemde vertrekt deze zomer eveneens uit Dortmund.