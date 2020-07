Ajax komt halfjaar later tot definitief akkoord met Bayern München

Nicolas Kühn mag zich definitief speler van Bayern München noemen. De Amsterdamse club maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen melding van het vertrek van de twintigjarige Duitser. Kühn werd al sinds begin dit jaar door der Rekordmeister van Ajax gehuurd. Over een transfersom worden geen uitspraken gedaan, Kühn lag oorspronkelijk nog tot medio volgend jaar vast in Amsterdam.

Kühn vertrekt zodoende zonder ooit een wedstrijd namens de hoofdmacht te hebben gespeeld bij Ajax. De Amsterdammers namen hem begin 2018 voor twee miljoen euro over van RB Leipzig en de aanvaller kwam sindsdien uit voor Ajax Onder-19 en Jong Ajax.

Namens het beloftenelftal van de Eredivisionist speelde hij in de afgelopen jaren 43 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hierin was hij goed voor vijf doelpunten en zes assists. Kühn keert nu definitief terug naar Duitsland, waar hij eerder voor FC St. Pauli, Hannover 96 en RB Leipzig actief was.

De jeugdinternational van Duitsland kwam het afgelopen halfjaar namens de reserves van Bayern uit in de 3. Liga. In zestien wedstrijden wist hij tweemaal te scoren en leverde hij ook een assist. Kühn heeft een driejarig contract getekend in Beieren. “Hij is een technisch sterke, snelle speler die hier goed past en zijn aandeel heeft gehad in het kampioenschap. We verwachten veel van hem in de toekomst”, laat trainer Jochen Sauer van Bayern II optekenen.