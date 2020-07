‘Verrassende binnenlandse overstap lonkt voor Jan Vertonghen’

Josep Guardiola mag na het opheffen van de Champions League-schorsing van Manchester City door sporttribunaal CAS weer de transfermarkt op en de oefenmeester lijkt niet alleen dure aankopen op het oog te hebben. The Telegraph meldt dinsdag namelijk dat Jan Vertonghen in het Etihad Stadium wordt gezien als een mogelijke ‘kortetermijnoplossing’.

De 33-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en is daardoor een interessante optie voor veel clubs. De toekomst van Vertonghen leek in eerste instantie buiten de Premier League te liggen, maar door de interesse van the Citizens lonkt nu een voortzetting van zijn avontuur op de Engelse velden.

Guardiola is op zoek naar versterkingen voor zijn defensie en ziet volgens de berichtgeving in Vertonghen een geschikte aanwinst voor het aankomende seizoen. De Rode Duivel kan zowel centraal als links achterin uit de voeten en Guardiola kijkt juist voor deze twee posities rond op de transfermarkt. Vanwege Vertonghens ervaringen in het spelsysteem van Mauricio Pochettino wordt hij bovendien gezien als iemand die zich het voetbal van Manchester City snel eigen moet kunnen maken.

The Guardian bracht David Alaba en Kalidou Koulibaly maandagavond al in verband met een overgang naar de door Liverpool onttroonde landskampioen. De verdedigers van respectievelijk Bayern München en Napoli moeten echter tientallen miljoenen per stuk kosten, waardoor Vertonghen mogelijk een aantrekkelijke optie wordt voor de korte termijn.

De 118-voudig international van België werd tot nu toe vooral in verband gebracht met een overgang naar de Serie A, waar AS Roma, Napoli en Internazionale interesse zouden hebben. Een terugkeer naar Ajax lijkt niet meer tot de optie te behoren voor de routinier: “Ik heb wel met zijn agent gesproken, maar wij hebben andere keuzes gemaakt”, liet directeur voetbalzaken Marc Overmars van de Amsterdammers eind vorige maand weten.