Van Dijk en Klopp ontroeren 38-jarige cultheld: ‘Dit betekent heel veel voor me’

Voor Adebayo Akinfenwa kwam maandagavond een droom uit. De 38-jarige aanvaller won met Wycombe Wanderers in de finale om promotie met 1-2 van Oxford United, waardoor the Chairboys volgend seizoen in de Championship spelen. De 102 kilo zware spits speelde in zijn lange loopbaan nog niet eerder op dat niveau. Na afloop werd The Beast verrast met een boodschap van Jürgen Klopp, de manager van zijn favoriete club Liverpool.

Akinfenwa was na afloop van de ontmoeting in het lege Wembley door het dolle heen, zoveel werd duidelijk uit zijn interview met Sky Sports. De fysiek ijzersterke aanvaller verweest met een kwinkslag naar de situatie in 2015, toen hij met AFC Wimbledon via de play-offs naar League One promoveerde. Hij deed live op televisie een open sollicitatie, omdat zijn contract niet werd verlengd. "De enige manager die me deze keer een berichtje mag sturen op WhatsApp is Jürgen Klopp", zo klonk het maandagavond.

De oproep van Akinfenwa sorteerde effect, want Klopp kwam maandagavond nog met felicitaties op de proppen. "Gefeliciteerd, big man", zo opende de kampioensmanager. "Ik heb de wedstrijd gezien, maar had je interview na afloop gemist. Maar Jordan Henderson en de andere spelers zeiden dat ik je een bericht moest sturen, dus hier ben ik dan. Gefeliciteerd nogmaals. Je gaat nu eindelijk het Championship in, waar je je hele leven al op wacht." Akinfenwa was duidelijk in zijn nopjes met de videoboodschap van Klopp, zo valt te zien op zijn Instagram-pagina.

Naast Klopp brachten ook onder meer Jordan Henderson en Virgil van Dijk hun felicitaties over naar Akinfenwa. "Wat een kerel, gefeliciteerd big man", zo schreef de Nederlandse verdediger van Liverpool op Twitter. Er volgde al snel een reactie van de populaire aanvaller van Wycombe Wanderers. "Bro, bro, je moet weten dat deze tweet heel veel voor mij betekent", aldus Akinfenwa.

Bro bro u already know the tweet alone means a lot ?????? https://t.co/vZBUfKSwpy — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 14, 2020