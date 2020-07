Lampard weerlegt beschuldiging na aantrekken van Ziyech en Werner

Chelsea versterkte zich reeds met Hakim Ziyech en Timo Werner, terwijl er tevens zou worden gewerkt aan de komst van Kai Havertz en Ben Chilwell. In Engeland klinkt nu echter de beschuldiging dat de transferactiviteiten afleiden van de sportieve prestaties in het huidige Premier League-seizoen. Frank Lampard is echter niet van mening dat het aantrekken van nieuwe spelers enige invloed heeft gehad op de wisselvallige prestaties van zijn ploeg.

Ziyech verscheen afgelopen zaterdag voor het eerst op het trainingsveld bij Chelsea. Op dezelfde dag gingen the Blues hard onderuit op bezoek bij Sheffield United, dat de ploeg van Lampard met een 3-0 nederlaag huiswaarts stuurde. De nummer drie van de Premier League ziet daardoor naaste achtervolgers Leicester City, Manchester United en Wolverhampton Wanderers naderen en moet met nog drie wedstrijden te gaan alles op alles zetten om het Champions League-ticket vast te houden. Er werd onlangs ook al met 3-2 verloren van West Ham United, maar Lampard denkt dat het niets te maken heeft met de activiteiten om de selectie voor volgend seizoen op peil te brengen.

“Als je een speler van Chelsea bent, onderdeel wil zijn van dit team en wil vechten voor de prijzen, moet je op jezelf kunnen focussen. Vorig seizoen eindigden we dertig punten achter de eerste twee clubs op de ranglijst. Als je dat gat wil dichten, moet je op jezelf focussen. Dat er spelers worden binnengehaald, moet als natuurlijk voelen bij Chelsea. Het zou voor niemand een probleem moeten zijn”, zo tekent Goal op uit de mond van Lampard. Naast Ziyech werd ook Werner reeds overgenomen van RB Leipzig, al geniet de Duitse aanvaller momenteel nog van zijn vakantie.

“Ik denk dat we geen groot onderzoek hoeven te doen om te kijken waar we nu staan. De wedstrijden komen snel achter elkaar, het seizoen is bijna ten einde. Ik ga het zeker allemaal analyseren, maar het belangrijkste is dat de spelers positief blijven en zich richten op de volgende wedstrijd”, verwijst de manager van Chelsea naar het duel met het reeds gedegradeerde Norwich City, dat komende dinsdag op het programma staat. “Ik ken het gevoel als speler, tegen Sheffield United speelden we een vreselijke wedstrijd.”

“Als Sheffield United goed in vorm steekt, is het moeilijk een resultaat weg te halen daar”, gaat Lampard verder. “Het was absoluut een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen en dan krijg je wat je verdient. In defensief opzicht moeten we absoluut onze focus zien te herpakken. We moeten in dat opzicht consistenter worden. Helaas maken we dit seizoen teveel individuele fouten. Er zijn veel redenen dat we die tegendoelpunten moeten incasseren en misschien scoren we ook te weinig, waardoor er nervositeit ontstaat.”