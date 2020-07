Éder Militão en Alexandre Pato genieten van Ajax-foto met L-teken

Ajax heeft Antony zondag officieel verwelkomd als nieuwste aanwinst. De van São Paulo overgekomen buitenspeler poseert voor het eerst in een shirt van zijn nieuwe club: foto's van Antony in het tricot van Ajax worden zowel door de Braziliaan zelf als door zijn nieuwe club gedeeld. Antony ziet ernaar uit om aan de slag te gaan in Amsterdam en kan rekenen op de steun van een aantal bekende voetballers.

Voor minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen verzekerde Ajax zich in februari al van de komst van Antony, maar nu pas kan trainer Erik ten Hag daadwerkelijk beschikken over de twintigjarige aanwinst. "Het is een grote er voor mij om dit mooie shirt te dragen!", schrijft Antony in een Nederlandstalig bericht op zijn socialmediakanalen. "Tot snel en vergeet niet: wij zijn Ajax!" Het bericht wordt gedeeld door Ajax, dat spreekt van 'liefde op het eerste gezicht' met de buitenspeler.

Op de Instagram-pagina van Antony laten landgenoten als Éder Militão van Real Madrid, Alexandre Pato van São Paulo en Paulinho van Bayer Leverkusen een reactie achter om hun blijdschap met de transfer kenbaar te maken. "Veel succes, broer!", schrijft Pato, die bij São Paulo samenspeelde met Antony, bijvoorbeeld. Ook zijn toekomstige ploeggenoot David Neres wenst Antony het beste, terwijl Mauro Júnior van PSV eveneens reageert.

Op een van de foto's maakt Antony een 'L-teken' met zijn rechterduim en -wijsvinger. Het symbool staat echter niet voor 'loser', zoals het gebaar normaliter bekendstaat, maar voor zijn zoontje Lorenzo, zo verduidelijkt Ajax in een reactie op een eigen Instagram-bericht. Op de andere foto's toont Antony met trots het logo op zijn borst en houdt hij het nieuwe thuisshirt van Ajax met beide handen vast voor de camera.

Eerder op de zondag sprak trainer Erik ten Hag tegenover Ajax TV de hoop uit dat er 'nieuwe sterren' zullen opstaan bij zijn ploeg en dat Antony daar mogelijk één van wordt. "Daar hopen we allemaal op. Ten eerste dat het een geweldige voetballer is die in het team past en ervoor zorgt dat we titels gaan winnen. En ten tweede, dat het een attractie is", stelde Ten Hag. "Ik verwacht dat hij daar honderd procent zijn best voor doet. Dan komt de rest vanzelf."