Veerman kan miljoenentransfer naar zestienvoudig landskampioen maken

Joey Veerman staat in de belangstelling van Club Brugge, zo claimt het Algemeen Dagblad zondagmiddag. De middenvelder van sc Heerenveen wordt de laatste maanden veelvuldig gelinkt aan een vertrek uit Friesland, waarbij onder meer Feyenoord als bestemming wordt genoemd. De transfersom vormt voor Rotterdamse club vermoedelijk echter een obstakel.

Club Brugge, waar onder anderen Ruud Vormer actief is, werd afgelopen seizoen landskampioen. De Belgische topclub is zich momenteel aan het oriënteren op nieuwe krachten en de 21-jarige Veerman zou nu op de radar zijn verschenen. De zestienvoudig landskampioen ziet in Veerman 'zowel voor de korte als lange termijn een interessante speler'.

'Veerman ziet een Nederlandse of Belgische topclub als de ideale vervolgstap in zijn carrière. Feyenoord is eveneens gecharmeerd van de creatieve middenvelder, maar vermoedelijk vormt de transfersom een te groot obstakel voor de Rotterdammers', aldus de krant. Veerman ligt vooralsnog tot de zomer van 2022 vast in Friesland.

'Bovendien heeft Heerenveen een eenzijdige optie om die verbintenis met nog een jaar extra te verlengen. De Friese club gaat dus miljoenen vragen voor Veerman. Heerenveen is wel voornemens om het contract met Veerman deze zomer nog open te breken. Enerzijds om Veerman te belonen voor het afgelopen seizoen, maar ook om ervoor te zorgen dat er kapitaal op het veld staat', besluit het dagblad.