‘Man United concretiseert felle jacht met bod van 65 miljoen euro’

Manchester United heeft de volgende stap gezet in de jacht op een nieuwe centrumverdediger. Tuttosport claimt dat the Red Devils de interesse in Milan Skriniar hebben geconcretiseerd met een bod van 65 miljoen euro. Internazionale staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 25-jarige stopper.

Skriniar wordt al wekenlang in verband gebracht met een vertrek bij i Nerazzurri, waarbij Manchester City en dus ook United tot de belangrijkste gegadigden worden gerekend. Laatstgenoemde grootmacht uit Manchester zou nu een bod hebben uitgebracht op de 31-voudig Slowaaks international, die nog drie jaar vastligt in Milaan.

Internazionale eiste vorig jaar zomer nog een bedrag van circa tachtig miljoen, maar volgens de Italiaanse berichtgeving staat de club nu open voor een lagere transfersom. De verdediger zou moeite hebben om zich aan te passen aan de specifieke driemansdefensie die trainer Antonio Conte hanteert. Inter evalueert zodoende nauwgezet ieder bod op Skriniar, zo klinkt het.

Tuttosport houdt rekening met een veiling, aangezien ook City loert op Skriniar. Beide clubs uit Manchester zijn op zoek naar defensieve stabiliteit en in de centrale verdediger van Inter zien zij een uitstekende versterking. Skriniar speelde dit seizoen tot op heden 36 wedstrijden voor de huidige nummer vier van de Serie A, met twee doelpunten als resultaat.