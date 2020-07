‘Schuldbewuste Overmars bezorgt Ajax alsnog veel nieuwe deals’

Verschillende talenten bij Ajax lijken alsnog een nieuw contract te gaan tekenen, meldt Ajax Showtime. Directeur voetbalzaken Marc Overmars kwam er eerder niet uit met Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en de broers Jurriën en Quinten Timber over een nieuwe verbintenis, maar nu zou Ajax alsnog enkele deals gaan sluiten.

In juni liet Overmars nog weten dat de talenten geduld moeten hebben inzake hun kansen bij Ajax. "Als ze goed genoeg zijn, dan zijn wij de eerste die ze bij de selectie nemen en een kans geven. De jeugd hoeft zich niet bang uit te spreken over of ze wel kansen krijgen, die komen er absoluut wel. Ik proef altijd wel een beetje ongeduld, maar dan geef ik altijd aan dat Frenkie de Jong en Donny van de Beek ook in Jong Ajax hebben gevoetbald, dertig á veertig wedstrijden. Dat moeten die gasten ook doen."

Aad de Mos blikt vooruit op nieuw Eredivisie-seizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

Ajax Showtime geeft zondag aan dat het juist Overmars is die deze week een belangrijke stap zette in de onderhandelingen met de talenten. De verschillende partijen kwamen nader tot elkaar, zo klinkt het. De genoemde jongelingen zouden 'stuk voor stuk' vrede hebben met een rol in Jong Ajax als het seizoen weer begint. Ook het perspectief van meetrainen bij Ajax 1 helpt de zaak op gang.

Naar verluidt staan de neuzen weer dezelfde kant op. 'Bij alle partijen is de intentie uitgesproken om te verlengen, allemaal willen ze nog steeds dolgraag in de ArenA spelen. Alleen Brian Brobbey moet met zijn nieuwe zaakwaarnemer Mino Raiola nog om tafel met Overmars, die zich deze week schuldbewust heeft opgesteld over de manier van handelen in de afgelopen maanden.'