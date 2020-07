Sterspeler van Championship pijnigt Derby County en Phillip Cocu

De kansen op deelname van Derby County aan de play-offs in de Championship zijn na zaterdag opnieuw geslonken. Het team van Phillip Cocu leed zaterdag in eigen huis een 1-3 nederlaag tegen Brentford, dat nog altijd in de race is om directe promotie naar de Premier League. Derby County, dat nu al drie duels op rij niet heeft gewonnen, heeft met nog drie duels te gaan vier punten minder dan nummer zes Cardiff City, dat vrijdagavond bij Fulham (2-0) verloor.

Na nog geen drie minuten spelen opende Ollie Watkins van dichtbij uit een rebound de score, na een schot op de rechterpaal. Jason Knight tekende op aangeven van Wayne Rooney na nog geen half uur voor de 1-1, maar in de tweede helft stond Saïd Benrahma op. De vleugelaanvaller maakte enkele minuten na rust de 1-2, toen Ben Hamer een flater beging na zijn schot en ook de 1-3 kwam op zijn naam. De Algerijn startte op links, ontdeed zich van twee tegenstanders en schoot de bal met een heerlijke curve in de rechterhoek. De teller van Berahma staat na zaterdag op vijftien doelpunten en acht assists.

De nummers drie tot en met zes gaan de play-offs in, maar Cardiff City is niet meer de belangrijkste concurrent van Derby County om de zesde plaats. Preston North End heeft evenveel punten als the Rams en speelt zaterdag thuis tegen nummer vijf Nottingham Forest. Swansea City heeft op zijn beurt twee punten meer dan Derby en wacht zondag een loodzwaar thuisduel met koploper Leeds United.