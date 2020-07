Ziyech nodigt vijf personen uit voor chique reis naar Londen

Hakim Ziyech is op het vliegtuig naar Londen gestapt. De aanvaller, die de overstap maakt van Ajax naar Chelsea, reisde vrijdag samen met enkele naasten in een privévliegtuig naar de hoofdstad van Engeland. Ziyech had in totaal vijf man uitgenodigd om mee te gaan. Zo gingen onder meer zaakwaarnemer Mustapha Nakhli en kickbosker Aziz Kallah, een goede vriend van Ziyech, mee naar Londen. Ook vriend Jercely Cabral, de tweelingbroer van Jerson Cabral die Ziyech leerde kennen in dienst van FC Twente was aanwezig, alsmede zijn huisgenoot uit Amsterdam: Gerben. "Weer een nieuw land om te veroveren. Londen, hier komen we", schrijft zaakwaarnemer Nakhli op Instagram.





Voordat hij op het vliegtuig stapte, nam Ziyech nog afscheid van zijn moeder.