‘Barcelona was zeker weten beter geworden, maar Matthijs de Ligt niet’

Matthijs de Ligt maakte voor de buitenwacht een aantal moeilijke eerste maanden door na zijn overstap naar Juventus. De van Ajax overgenomen centrale verdediger haalde de kranten met een aantal ongelukkige handsballen en leek op een gegeven moment ook zijn basisplaats te verliezen aan Merih Demiral. Volgens Michele Santoni, in het verleden onder meer video-analist bij Ajax en Internazionale en aankomend seizoen assistent-trainer bij ADO Den Haag, werd er binnen Juventus echter nooit zo tegen De Ligt aangekeken.

“Nu is hij dé man, maar het is wel een raar begin geweest. Hij speelde niet eens zo slecht, hoor, maar de publieke opinie werd ook beïnvloed door die paar handsballen. Zeker in Nederland. Vaak wordt dan vergeten dat hij nog maar twintig jaar oud is”, legt de Italiaans-Nederlandse oefenmeester uit in gesprek met Voetbal International. Santoni verwijst naar onder meer naar het wennen aan een nieuwe cultuur, taal, competitie en manier van trainen: “Je kon niet verwachten dat hij direct bepalend was daar. Maar dat hij dan binnen zes maanden weer alles onder de knie heeft… Chapeau. Spelers als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zet je niet even zomaar opzij.”

Santoni merkt dat De Ligt, die in zijn tijd bij Ajax nog veel op inzicht en persoonlijke duelkracht deed, inmiddels grote stappen heeft gezet in het systeem van Juventus-trainer Maurizio Sarri. Hij denkt dan ook dat De Ligt de juiste keuze heeft gemaakt om naar de tactisch sterke Serie A te gaan, in plaats van naar Barcelona: “In Nederland wordt Barça nog altijd gezien als een walhalla, maar voor zijn ontwikkeling is dit beter. Bij Barcelona had hij weer een-tegen-een moeten gaan verdedigen. Dan was hij niet beter geworden. Dan was Barça zeker weten beter geworden, maar hij niet. Nu leert hij een heel nieuwe manier van verdedigen en is hij een échte verdediger.”

De Ligt is inmiddels uitgegroeid tot een bepalende speler bij Juventus en de geschorste Oranje-international werd afgelopen dinsdag in de met 4-2 van AC Milan verloren kraker duidelijk gemist. Santoni’s reactie op de vraag of Sarri als Juventus volgende week de Champions League-finale zou moeten spelen niet terug zal grijpen op het duo Chiellini-Bonucci, is dan ook duidelijk: “Nee, hij gaat De Ligt echt niet uit het team halen. Die anderen moeten maar vechten om wie er naast De Ligt gaat spelen. Als Sarri hem nu eruit haalt, dan krijgt hij heel Italië achter zich aan. In de Italiaanse media is er nu alleen maar lof. In de periode na de hervatting is De Ligt echt heel sterk. We wisten natuurlijk al dat hij heel goed was. Hij moest alleen nog een beetje scholing krijgen.”