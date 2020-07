Santi Cazorla verhoogt spanning in laatste drie speeldagen van LaLiga

Villarreal heeft woensdagavond drie zeer belangrijke punten in LaLiga gepakt. Het team van trainer Javi Calleja won met 1-3 bij Getafe en heeft nu, met nog drie speeldagen te gaan, vier punten meer dan de concurrent uit de provincie Madrid. Santi Cazorla maakte vanaf elf meter zijn negende en tiende van het seizoen, de 0-1 en de 1-2, waarna Rubén Peña in de extra tijd de eindstand bepaalde. De achterstand van Villarreal, dat maandag in eigen huis tegen Real Sociedad speelt, op nummer drie Atlético Madrid bedraagt zes punten: 57 om 63. Atlético speelt zaterdag thuis tegen Real Betis. Sevilla heeft met 60 punten de vierde en laatste Champions League-plaats in zijn bezit en treedt donderdag in het kader van de 35e speeldag bij Athletic Club aan.