Santi Cazorla keert onder hartverwarmende voorwaarden terug in Spanje

Woensdag, 16 augustus 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:32

Santi Cazorla hangt zijn schoenen voorlopig nog niet aan de wilgen. De 38-jarige Spanjaard was sinds zijn vertrek bij het Qatarese Al-Sadd deze zomer transfervrij en heeft zich nu verbonden aan Real Oviedo. Cazorla tekent een contract tot medio 2024 bij de nummer acht van LaLiga2 vorig seizoen. Opvallend: el Mago gaat spelen voor het minimumloon én ziet af van zijn portretrechten.

Cazorla is bepaald geen onbekende van Real Oviedo. De spelmaker zag het levenslicht in Lugo de Llanera, een stadje dat grenst aan Oviedo. Op jonge leeftijd voegde Cazorla zich in de jeugdopleiding van los Azules, waarna hij in 2003 de overstap maakte naar Villarreal B. Daar kwam zijn talent snel aan het ligt en in november van dat jaar maakte hij zijn debuut in LaLiga.

Villarreal besloot hem in 2006 te verkopen aan Recreativo de Huelva, maar een jaar later keerde hij voor 1,2 miljoen terug. Na vier jaar voor el Submarino Amarillo te hebben gespeeld maakte Cazorla in 2011 de overstap naar Málaga, dat toen stevig aan de weg aan het timmeren was. Na een jaar stond Arsenal op de stoep en namens de Londenaren kwam hij tot 180 wedstrijden, 29 goals en 45 assists. In 2018 keerde hij terug bij Villarreal en twee jaar later tekende hij bij Al-Sadd.

In Qatar speelde hij drie seizoenen, alvorens hij deze zomer uit zijn contract liep. Nu volgt dus een terugkeer naar Real Oviedo, dat heel weinig kosten maakt. Cazorla heeft namelijk besloten om te spelen voor het minimumloon dat voor LaLiga 2 geldt. Daarnaast ziet Cazorla af van zijn portretrechten, op één voorwaarde: Real Oviedo moet tien procent van die inkomsten volledig steken in zijn jeugdopleiding. De 81-voudig international, die in 2008 en 2012 Europees kampioen werd, laat weten 'niets van Oviedo te willen hebben'. "Het voelt alsof ik betaald krijg door dit shirt weer te mogen dragen en mijn laatste avonturen dicht bij mijn mensen te beleven."