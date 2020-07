Hakim Ziyech pronkt met gloednieuwe aankoop van meer dan 300.000 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech is eigenaar geworden van een Audi RS6-R, zo blijkt uit een Instagram-post van het bedrijf VDM Cars. De nieuwwaarde van een dergelijke speciale uitgave van de RS6, die gepimpt is met een ABT Sportsline-pakket, bedraagt volgens Topgear in Nederland ongeveer 317.000 euro. Audi heeft van deze specifieke auto, die 100 km/u binnen 3,2 seconden aantikt, slechts 125 edities gemaakt. Ziyech reageert zelf met enkel een 'vuuremoji' op de Instagram-post, terwijl presentator Jay-Jay Boske laat blijken onder de indruk te zijn van de gloednieuwe auto. Eerder liet Ziyech via zijn sociale media al eens zien een Lamborghini Urus van 300.000 euro te hebben gekocht.