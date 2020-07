‘Gek’ Talpa speelt curieuze rol in rel rond Veronica Inside

Johan Derksen deelde dinsdag in De Telegraaf zijn kijk op de toekomst van Veronica Inside. De analist haalde in de open brief uit naar diverse mensen, onder wie de hoofdverantwoordelijken bij Talpa. Volgens mediadeskundige Rob Goossens is de grootte van de rel rond het programma mede te wijten aan de rol van het mediabedrijf van John de Mol.

Derksen gaf aan dat hij, René van der Gijp en Wilfred Genee drie dagen voor de racisme-uitzending aan tafel zaten met de Talpa-top: De Mol, Paul Römer, Erland Galjaard en Marco Louwerens. "We werden overladen met schouderklopjes: we waren spraakmakend, onderscheidend, authentiek en opiniërend. De heren wilden dat wij een dagelijkse talkshow gingen verzorgen. Daar was binnen ons Veronica Inside-team niet iedereen enthousiast over. Nadat mijn grap vervolgens een mediaoorlog teweeg bracht, hebben we niets meer van die heren vernomen. Daarom weet ik me geen raad met al die loftuitingen. Hebben ze nou veel verstand van televisie, of zijn het slechts notoire opportunisten?"

Goossens kan zich goed voorstellen dat Derksen het vervelend vindt dat Talpa hem niet meer gebeld heeft. "Als je net daarvoor nog zoveel veren in je achterste krijgt en dan vervolgens ziet hoe de PR-afdeling van Talpa alles op alles zet om alles om dit maar gunstig voor Talpa te spinnen...", analyseert Goossens als media-expert bij RTL Boulevard. "Als je al die uren waarin ze aan de lijn hebben gehangen om de stukken op de sites van RTL Boulevard en De Telegraaf aangepast te krijgen hadden gestoken in het contact met Johan, René en Wilfred, dan had dit stuk (van Derksen, red.) ongetwijfeld niet in de krant gestaan."

Presentatrice Bridget Maasland vraagt zich af waarom de Talpa-top geen contact zoekt. "Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Talpa gewoon een gekke organisatie is", reageert Goossens, die de gang van zaken bij Talpa curieus vindt. "Bij een normale organisatie heb je een baas en dan heb je mensen daaronder. Bij Talpa heb je een baas, John de Mol, die eigenlijk geen functie in het bedrijf heeft, want hij is niet de directeur. Dan zit er een tv-directeur, Marco Louwerens, die eigenlijk is voorgedragen door zijn beste vriend Erland Galjaard, die ook weer geen directiefunctie heeft."

"Er zitten eigenlijk vier mannen een bedrijf te leiden die allemaal niet echt kunnen zeggen: zo gaan we het doen", vervolgt Goossens. "Ik denk gewoon dat de bal in het midden is gevallen en dat ze met z'n vieren naar die bal hebben zitten staren. Het is twee weken later en er is nog steeds niemand die een stap heeft gezet." Talpa wilde tegenover RTL Boulevard niet reageren op de brief van Derksen.

