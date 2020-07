Johan Derksen: ‘Mooier moment om de stekker eruit te trekken bestaat niet’

Johan Derksen weet nog altijd niet of zijn talkshow Veronica Inside volgend seizoen nog bestaat. De veelbesproken analist blikt maandag in een open brief aan De Telegraaf nogmaals terug op de ontwikkelingen de afgelopen tijd. "Ik heb geen idee of u mij ooit nog terugziet in Veronica Inside, maar een mooier afscheid dan de stekker eruit te trekken na een kijkcijferrecord van 1,7 miljoen bestaat niet", zo besluit Derksen zijn brief.

De ophef rond Veronica Inside begon met een opmerking van Derksen, die rapper Akwasi bij wijze van grap in verband bracht met Zwarte Piet. Een week later maakten de heren van VI een thema-uitzending over racisme, waarin presentator Wilfred Genee zich kritisch opstelde ten opzichte van Derksen. Laatstgenoemde voelde zich samen met mede-analist René van der Gijp in de steek gelaten door Genee, en een fikse ruzie was geboren. Het is nog onduidelijk of Genee, Derksen en Van der Gijp komend seizoen nog terugkeren met de talkshow.

"Ik ken mijn beperkingen; ik ben niet de leukste cabaretier van Nederland, maar ik heb wel eens slechtere grappen gemaakt", schrijft Derksen op de website van De Telegraaf. "De hysterische reacties waren ronduit beangstigend. Het hele land leek in de war en doorgaans evenwichtige mensen vertoonden paniekerig gedrag. Eigenlijk was ik de enige die rustig bleef, omdat ik totaal niet werd gekweld door een schuldgevoel. Het was en blijft voor mij een storm in een glas water."

Derksen beschrijft nogmaals dat het enige tijd duurde voordat er commotie ontstond over zijn uitspraak. "Er volgde geen enkele reactie. Pas toen er een gemanipuleerd fragment op Facebook verscheen, brak een sociale-mediaoorlog uit. Voor- en tegenstanders bestreden elkaar op een onsmakelijke wijze. Je kunt dergelijke gekkies, die de uitzending niet eens hebben gezien, niet serieus nemen, maar ze zijn blijkbaar in staat een enorme rel te veroorzaken."

"En dan kunnen we altijd blindelings vertrouwen op Arie Boomsma. Hij maakt deel uit van een groepje pseudo-BN’ers dat meteen adverteerders oproept geen zaken meer te doen met een programma waar racistisch getinte teksten zouden worden gebezigd. Arie zet je dan meteen neer als een racist, om dat twee dagen later weer te herroepen; zoals ik ook al voor homofoob ben uitgemaakt, nadat ik homo’s adviseerde uit de kast te komen, omdat zo’n stap nooit erger kan zijn dan jezelf nog een dag langer verloochenen. Nou vind ik Arie geen NSB’er, maar wel de engste man van dit land. Ik zal me nooit verlagen tot een publiekelijke oproep om zijn sportschool te mijden."

"Als Arie van zich laat horen, kan Sunny Bergman niet achter blijven", vervolgt Derksen. "Zodra Danny Vera tijdens Veronica Inside (voor de outro van filmpjes op YouTube, red.) roept dat we ook een app hebben, terwijl de zwarte Natacha Harlequin aan tafel zit, denkt Sunny te verstaan dat Danny Vera roept: ’We hebben ook een aap’. Ach gut, arme Sunny. De kleine meid hoort blijkbaar wat ze wil horen. Nederland is hypergevoelig geworden. Ik realiseer me dat tijden veranderen. De wijze waarop de ethische politie de woorden weegt van het enige tv-programma waarin de gasten zich geestelijk onafhankelijk opstellen, is maniakaal. En ik ben geenszins van plan me door die betuttelende meute de mond te laten snoeren."

Derksen richt vervolgens zijn vizier op Genee. "Ik heb het idee dat René van der Gijp, Gerard Cox en ik de laatsten zijn in dit land die nog voor hun mening durven uitkomen. Onze presentator is intussen ook al gehersenspoeld door de zelfbenoemde goeroe Eus (columnist Özcan Akyol, red.). Wilfred Genee probeerde me jaren structureel pittige uitspraken te ontlokken, maar toen het hem te heet onder de voeten werd, nam hij me die uitspraken opeens uitermate kwalijk. Er is niets veranderlijker dan een mens, maar als ik vanuit Drenthe naar Hilversum moet rijden, weiger ik met meel in de mond te praten. Ik neem de meningen van BN’ers, adverteerders, columnisten, topvoetballers en anonieme lafaards op sociale media voor kennisgeving aan. Indien die groeperingen de inhoud van ons programma gaan bepalen, ben ik weg."

De stemming rond het programma Veronica Inside sloeg volgens Derksen razendsnel om. "Zelfs de directie van Talpa was enigszins van slag. Drie dagen voor de bewuste uitzending zaten René van der Gijp, Wilfred Genee en ik op het hoofdkwartier in Laren aan tafel met de Talpa-top: John de Mol, Paul Römer, Erland Galjaard en Marco Louwerens. We werden overladen met schouderklopjes: we waren spraakmakend, onderscheidend, authentiek en opiniërend. De heren wilden dat wij een dagelijkse talkshow gingen verzorgen. Daar was binnen ons Veronica Inside-team niet iedereen enthousiast over. Nadat mijn grap vervolgens een mediaoorlog teweeg bracht, hebben we niets meer van die heren vernomen. Daarom weet ik me geen raad met al die loftuitingen. Hebben ze nou veel verstand van televisie, of zijn het slechts notoire opportunisten?"