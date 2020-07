Atlético Madrid zet belangrijke stap dankzij doelpunt na 52 seconden

Atlético Madrid is vrijwel verzekerd van een ticket voor de komende editie van de Champions League. Het team van Diego Simeone had dinsdagavond aan een zege op Celta de Vigo voldoende gehad, maar vertrok uiteindelijk met een gelijkspel: 1-1. Met nog drie speeldagen te gaan heeft Atlético als nummer drie een voorsprong van negen punten op nummer vijf Villarreal, dat woensdagavond bij nummer zes Getafe speelt. Nog nooit speelde Atlético zo vaak gelijk in een LaLiga-seizoen: 15 van de 35 competitieduels, waarvan 10 buitenshuis.

De bezoekers hadden nog geen minuut nodig om aan de leiding te gaan in Vigo: na voorbereidend werk van Santiago Arias en Ángel Correa op rechts tikte Álvaro Morata de bal na 52 seconden binnen. Celta reageerde goed op de vroege domper, had meer balbezit en creeerde het nodige gevaar, met name via Brais Méndez. Vier minuten na rust betekende een fraaie inzet van Fran Beltrán in de bovenhoek, op aangeven van Méndez, de 1-1 en dat was ook de eindstand, ondanks zeven minuten extra tijd.