‘Wat me shockeert: ik ben naakt, mijn broek is naar beneden getrokken’

Franck Ribéry kreeg zondagavond bij thuiskomst een onaangename verrassing te verwerken. De 37-jarige aanvaller van Fiorentina trof enkele uren na de 1-2 overwinning op Parma een puinhoop aan in zijn villa: inbrekers hadden aan een vermogen aan spullen buitgemaakt. Ribéry is zeker niet de enige voetballer die in de afgelopen tijd te maken heeft gekregen met een ravage na terugkomst van een wedstrijd. Het lijkt alsof criminelen steeds vaker gefortuneerde topvoetballers als doelwit uitkiezen. Vaak slagen de inbrekers in hun poging, ondanks de soms geavanceerde beveiligingssystemen.

La Repubblica bracht maandag het nieuws naar buiten dat Ribéry zich kan aansluiten bij het rijtje topspelers bij wie recent ingebroken is. Later op de dag bevestigde de veteraan het bericht op social media. Inbrekers hadden naar verluidt succesvol geknoeid aan het beveiligingssysteem, waarna ze hun gang konden gaan. Het verlies: onder meer twee Rolex-horloges, een armband van Cartier, diverse juwelen en tien dure designertassen. "Na de overwinning op Parma kwam ik thuis. Mijn 'thuis' in Italië, een land waar ik heb besloten mijn loopbaan te vervolgen na zoveel prachtige jaren in München. En dit is wat ik aantrof", aldus Ribéry, die verwijst naar de video waarin de puinhoop te aanschouwen is.

"Dus ja, mijn vrouw is een paar tassen en wat juwelen kwijt, maar al Hamdoulillah (godzijdank, red.) geen essentiële dingen. Wat me vooral shockeert: ik ben naakt. Mijn broek is naar beneden getrokken, dat gevoel heb ik nu. En dat gevoel gaat niet weg. Dit kan ik niet accepteren! Godzijdank waren mijn vrouw en kinderen veilig in München. Maar hoe kunnen we ons ooit nog veilig voelen?" Italiaanse media houden zelfs rekening met een vertrek van Ribéry bij Fiorentina door het incident. "Hoe kan ik / hoe kunnen wij ons hier goed voelen na dit? Ik jaag niet de miljoenen achterna. Godzijdank ontbreekt het ons aan niets. Ik jaag wel altijd de bal achterna, want dat is mijn passie. Maar passie of niet: mijn gezin komt op de eerste plek. En we zullen de noodzakelijke beslissingen nemen voor ons welzijn." Ribéry is zeker niet de enige voetballer wiens huis tijdens een duel overhoop werd gehaald.

Memphis Depay

Bijna twee jaar geleden werd Memphis Depay slachtoffer van een inbraak. Tijdens de wedstrijd tussen Olympique Lyon en OGC Nice (0-1) werd er naar verluidt voor anderhalf miljoen euro aan spullen buitgemaakt in het huis van de aanvaller. "Op dat moment wil je het even niet geloven. Daarna moet je back to reality", reageerde de Oranje-international tegenover FOX Sports. "Het weekend erna moet je gewoon bij het Nederlands elftal staan. Er worden materialistische dingen weggenomen, er zijn wel wat spullen weggehaald die veel waard zijn. Maar spullen en geld hebben mij nooit gemaakt tot wie ik ben. Het is irritant, het is iets wat je boos maakt." In februari 2019 werd Depay nogmaals slachtoffer van een inbraak, ditmaal tijdens het Champions League-duel met Barcelona (0-0).

Bertrand Traoré

Depay is zeker niet de enige speler van Olympique Lyon die de afgelopen tijd werd geconfronteerd met een inbraak. Bertrand Traoré stond in november op het veld bij de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (3-1 zege) toen een persoon met een capuchon over zijn hoofd de woning van de ex-Ajacied betrad. Het alarm ging af, maar de familie van Traoré was in het stadion tijdens de inbraak en was niet op tijd terug om te voorkomen dat de slaapkamer en kluis werden leeggeroofd. Naast Depay en Traoré is er ook al ingebroken bij onder anderen ploeggenoten Lucas Tousart en Pape Cheikh Diop.

Thiago Silva

Tijdens het gewonnen duel met FC Nantes (1-0) in december 2018 werd voor een miljoen euro buitgemaakt in het huis van Thiago Silva, in het zestiende arrondissement van Parijs. Volgens L'Équipe woonde de verdediger van Paris Saint-Germain nota bene in een 'ultraveilige' omgeving. Bovendien had de Franse club onlangs geïnvesteerd in beveiligingsmaatregelen voor alle spelers. Toch slaagden een of meerdere criminelen erin om het huis van de veteraan binnen te komen via het dak. Er zou onder meer een horloge ter waarde van liefst 600.000 euro zijn gestolen. Een maand eerder werd bij ploeggenoot Eric Maxim Choupo-Moting al een bedrag van 600.000 euro buitgemaakt tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (2-1 winst).

Topspelers in Spanje

In 2018 en 2019 werd er veelvuldig ingebroken bij topspelers in Spanje, juist op het moment dat deze voetballers op het veld actief waren. Jordi Alba, Kevin-Prince Boateng, Gerard Piqué, Arthur, Joaquin, Álvaro Morata, Thomas Partey, Casemiro, Karim Benzema, Isco: hun huizen werden geplunderd terwijl de bal rolde. Ook Zinédine Zidane weet hoe het is om een inbraak mee te maken. De trainer van Real Madrid zou zijn spelers al meerdere malen hebben gewaarschuwd geen video's van hun huizen op sociale media meer te plaatsen. Veel spelers hebben na de inbraakgolf de beveiliging nog verder opgeschroefd.

Sergej Milinkovic-Savic

Afgelopen december sloegen inbrekers toe bij de woning van Sergej Milinkovic-Savic terwijl de middenvelder van Lazio met een doelpunt een bijdrage aan het leveren was aan de 3-1 overwinning tegen Juventus. Volgens Il Messaggero werd er voor circa een ton aan waardevolle spullen ontvreemd. Drie gemaskerde mannen waren het pand van Milinkovic-Savic binnengekomen en wisten na een grondige zoektocht diverse waardevolle spullen mee te nemen.

Sadio Mané

Ook in Engeland slaan dieven vaak toe tijdens voetbalwedstrijden. Het huis van Sadio Mané in Allerton werd in februari 2019 leeggeroofd terwijl de aanvaller van Liverpool een Champions League-duel met Bayern München (0-0) afwerkte. Bij de beroving werden onder meer horloges, mobiele telefoons en autosleutels buitgemaakt. De international van Senegal was in november 2017 ook al het slachtoffer van een inbraak tijdens de met 3-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Maribor.

Jan Vertonghen

De familie van Jan Vertonghen was in maart het slachtoffer van een gewelddadige overval. Vier inbrekers drongen tijdens de Champions League-clash met RB Leipzig (3-0) het huis van de verdediger van Tottenham Hotspur binnen. Vertonghens vrouw en kinderen werden met messen en machetes bedreigd. "Met mij gaat het goed", vertelde de Belgisch international later. "Iedereen is natuurlijk in shock. Mijn familie is in shock, maar ze zijn okay. Het is wat het is. Wat ze hebben meegenomen? Sorry, maar dat kan ik niet vertellen. We willen dit zo privé mogelijk houden."