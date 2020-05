René van der Gijp overvallen door drie mannen na uitzending Veronica Inside

René van der Gijp is maandagavond bij zijn huis in Dordrecht overvallen door drie mannen, zo bevestigt zijn werkgever Talpa aan het Algemeen Dagblad. De analist kwam maandagavond laat terug van de uitzending van Veronica Inside, waarna de 59-jarige oud-voetballer vanuit zijn auto plots drie onbekenden zag opduiken. Van der Gijp kwam er zonder letsel vanaf, omdat de overvallers er niet in slaagden de autoruiten te breken.

De drie onbekende mannen sloegen met een onbekend voorwerp in op de ruiten van de auto van Van der Gijp, maar die zijn van veiligheidsglas en braken daardoor niet. De oud-rechtsbuiten kon snel wegrijden en kwam er zo zonder fysieke kleerscheuren vanaf. Wel laat Talpa aan het AD weten dat Van der Gijp geschrokken is.

Vrijdagavond zal de analyticus in Veronica Inside verder toelichting geven op de overval. De politie Dordrecht bevestigt dat er maandagavond in de wijk waar Van der Gijp woont een poging tot vernieling van een auto is gedaan. De politie mag formeel niet aangeven dat het om de zaak van Van der Gijp gaat, maar zegt wel dat het incident in onderzoek is.

Begin februari kreeg Van der Gijp ook al te maken met misdadigers: toen werd er bij hem thuis ingebroken. De analist reageerde later in zijn vaste praatprogramma luchtig op de zaak, en zei dat er alleen zonnebrillen en een paar horloges gestolen waren. "Er valt bij mij niets te halen joh. En wat denk je dat ze hebben laten staan? De Gouden Televizier-Ring!", grapte Van der Gijp een paar maanden geleden.

Reactie Van der Gijp

In een uitzending van Radio Veronica heeft Van der Gijp tegenover Jan Joost van Gangelen bevestigd dat hij maandag werd aangevallen door 'drie gasten' die zijn auroruit probeerden te breken. "Ik stond voor het hek, en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen ze als idioten met hamers op die auto in te slaan", zei de analist. "Ik heb van die ramen die je niet doorkrijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood."