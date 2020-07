ED komt met opheldering over mogelijke deal tussen PSV en Galatasaray

PSV-aanvaller Bruma stond in het verleden al vier jaar onder contract bij Galatasaray en de 25-jarige Portugees wordt in Turkije nu in verband gebracht met een terugkeer naar Istanbul. Verschillende media uit het land, waaronder Fanatik, brengen maandag het nieuws naar buiten dat Cim Bom uit zou zijn op een huurdeal met PSV.

Deze berichten worden maandagavond echter genuanceerd door het Eindhovens Dagblad. PSV-watcher Rik Elfrink heeft van Bruma’s zaakwaarnemer vernomen dat Galatasaray zich nog niet heeft gemeld. Voorlopig blijft het dus enkel bij geruchten, al bestaat de kans wel dat de Turkse grootmacht op de achtergrond alsnog aan deze deal werkt. Voor de spitspositie zou Galatasaray overigens Mario Mandzukic in gedachten hebben. De routinier liet zondag zijn contract bij Al-Duhail ontbinden.

Bruma werd een jaar geleden door PSV overgenomen van RB Leipzig. De Eredivisionist betaalde destijds vijftien miljoen euro voor de negenvoudig international van Portugal. De 25-jarige linksbuiten heeft in zijn eerste seizoen in het Philips Stadion echter nog geen onuitwisbare indruk achter weten te laten en kwam in 31 wedstrijden niet verder dan 5 goals en 4 assists.

In de laatste weken van het door de coronacrisis voortijdig tot een einde gekomen seizoen moest Bruma onder interim-trainer Ernest Faber zelfs genoegen nemen met een rol als invaller of een plek op de bank. De vleugelspits, die op zijn positie concurrentie heeft van onder meer Cody Gakpo, krijgt volgend seizoen door de komst van Roger Schmidt te maken met een nieuwe coach, die wellicht een voornamere rol voor hem in gedachten heeft.