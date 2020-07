‘Ik lig niet wakker van de kritiek van PSV, de ArenA had het beste bod’

De overige thuiswedstrijden van het Nederlands elftal in 2020 worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena, zo maakte de KNVB afgelopen vrijdag wereldkundig. Men vindt het tijdens de coronacrisis verstandiger om een stadion aan te houden. Het besluit van de voetbalbond stuitte al snel op weerstand bij PSV, dat in de Philips Stadion ook regelmatig gastheer is van Oranje. Bij de KNVB komt de protesterende houding van de PSV-leiding nogal als een verrassing.

Secretaris-generaal Gijs de Jong benadrukt tegenover het Eindhovens Dagblad dat PSV keurig op tijd is geïnformeerd. Tevens benadrukt de bestuurder dat de Johan Cruijff ArenA simpelweg het beste voorstel had. "Ik lig er niet wakker van", legt hij de kritiek vanuit Eindhoven naast zich neer. "We hebben met PSV net een mooi en succesvol bid achter de rug voor de Champions League-finale voor vrouwen in 2023. Ook was het de bedoeling om afgelopen maart met Oranje tegen Amerika te spelen in het Philips Stadion, maar dat duel is helaas afgelast door de corona-uitbraak."

"Het algemene belang is nu het belangrijkste en in Eindhoven gebeuren gelukkig goede en interessante dingen", vervolgt De Jong, die desondanks nooit heeft getwijfeld aan de Johan Cruijff ArenA als standplaats voor Oranje. "De Arena had het beste bod en daar hebben we iedereen vrijdag voor het naar buiten brengen van onze beslissing netjes over geïnformeerd. Kijkend naar het zakelijke voorstel, het kleedkamergebied en de publieksruimtes was het voorstel van de Arena het beste. We proberen nu met zijn allen terug te gaan naar honderd procent publiek via drie belangrijke uitgangspunten."

"Op de eerste plaats willen we met het coronavirus besmette mensen buiten zien te houden en wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid", gaat De Jong verder met zijn uitleg. "Als er toch besmette mensen binnen zijn gekomen, zijn er maatregelen die kunnen voorkomen dat het virus zich verspreidt. Daarnaast, en dat is bijvoorbeeld het geval bij het armbandje, kun je mensen bereiken, informeren en traceren als er een besmet persoon binnen is geweest. In meerdere stadions, ook in Amsterdam en Enschede, zijn op dit moment kansrijke initiatieven aan het ontstaan om de uitgangspunten te waarborgen." Het hangt van de burgemeesters af of er ook zonder coronavaccin weer met publiek mag worden gespeeld. "Uitgangspunt blijft dat we ons aan alle regels en de wensen van autoriteiten moeten houden."

PSV had volgens Voetbal International gerekend op meerdere interlands in de tweede helft van 2020, zeker omdat het Philips Stadion door alle betrokken partijen coronaproof was gemaakt in de afgelopen maanden. De KNVB kiest desondanks voor het onderkomen van concurrent Ajax. Op 4 september staat het Nations League-treffen met Polen op het programma voor Oranje, terwijl er op 7 september en 15 november nog wordt gespeeld tegen respectievelijk Italië en Bosnië-Herzegovina. Hier komen wellicht ook nog twee oefeninterlands bij voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman.