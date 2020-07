‘Gepikeerd PSV meldt zich bij KNVB na toewijzing interlands aan ArenA’

PSV is niet te spreken over de beslissing van de KNVB om alle thuiswedstrijden die het Nederlands elftal dit jaar speelt in de Johan Cruijff ArenA af te laten werken. Voetbal International weet vrijdagmiddag te melden dat de Eindhovenaren eveneens op meerdere interlands in het Philips Stadion hadden gerekend. De club zou zich inmiddels bij de KNVB hebben gemeld om het ongenoegen kenbaar te maken.

PSV is volgens de berichtgeving met name gepikeerd over de bewering van de KNVB dat in het stadion van Ajax ‘de extra coronamaatregelen het best kunnen worden toegepast’. De club kreeg eerder nog van de bond de vraag of het Philips Stadion als testlocatie kon worden gebruikt voor de in het zogenaamde Deltaplan opgenomen protocollen. Verder werkt een groep technologiebedrijven uit de regio aan een smart brace, een slimme armband.

De dragers van deze armbanden staan via signalen in contact met elkaar, waardoor het mogelijk is om snel te checken of iemand op bijvoorbeeld de tribunes of in concertzalen in aanraking is gekomen met iemand die positief is getest op het coronavirus. PSV wilde deze Brainport-armband graag testen tijdens een of meerdere interlands van het Nederlands elftal. De smart braces worden in augustus ook al getest tijdens een oefenwedstrijd van de club zelf.

PSV heeft er in de afgelopen tijd, samen met zijn Brainport-partners, alles aan gedaan om het Philips Stadion coronaproof te maken. Tot irritatie van de club heeft de KNVB nu dus echter voor de Johan Cruijff ArenA gekozen voor de wedstrijden die het Nederlands elftal dit jaar nog afwerkt. Op 4 september staat het Nations League-treffen met Polen op het programma, terwijl er op 7 september en 15 november nog wordt gespeeld tegen respectievelijk Italië en Bosnië-Herzegovina. Hier komen wellicht ook nog twee oefeninterlands bij.

De Eindhovenaren beschouwen deze interlands als ideale momenten om nieuwe maatregelen te testen, aangezien er geen sprake is van seizoenkaarthouders waardoor het aantal supporters precies bepaald kan worden zonder bezoekers te hoeven weigeren. De directie van PSV vindt het daarom vreemd dat er nu minstens drie keer op dezelfde locatie gespeeld zal worden. Deze beslissing van de KNVB helpt volgens de bestuurders van PSV de Eredivisie niet verder en heeft alleen een positief effect op het EK dat volgend jaar in zal worden gespeeld. Amsterdam is voor dit toernooi een van de speelsteden.