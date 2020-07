Donkere wolken pakken zich samen boven Norwich City en Tim Krul

Norwich City heeft zaterdag de vijfde nederlaag op rij in de Premier League geleden en degradatie lijkt in deze vorm onvermijdelijk. De ploeg van manager Daniel Farke moest ook zijn meerdere in Brighton & Hove Albion erkennen en heeft tot dusver alle competitieduels na de coronastop verloren: 0-1. Eén lichtpuntje: Aston Villa en Bournemouth, die beide zes punten meer hebben, gaan later dit weekeinde op bezoek bij respectievelijk Liverpool en Manchester United.

Brighton ging met een minimale voorsprong de rust in, maar het was zeker geen makkelijke eerste helft voor het team van Graham Potter. Norwich zette in de openingsfase flink druk op de bezoekers, al leidde dat niet tot grote kansen. Na 25 minuten spelen brak Leandro Trossard de ban op Carrow Road. Na een pass van Aaron Mooy vanaf rechts duikte Trossard tussen twee verdedigers in en verschalkte hij Tim Krul met een diagonale inzet in de linkerhoek: 0-1.

In de tweede helft zette Norwich meer druk op de helft van Brighton, waar Davy Pröpper de negentig minuten volmaakte. De inspanningen van de thuisploeg eisten ook hun tol, daar the Canaries een moegestreden indruk maakten naarmate de tweede helft vorderde. Krul moest ook tot het uiterste gaan om een krachtige inzet van Yves Bissouma te keren. Uiteindelijk gaf de treffer van Trossard de doorslag, ook omdat een kopbal van Adam Idah diep in de extra tijd op de paal eindigde.

Brighton lijkt zo goed als zeker van nog minimaal een seizoen Premier League-voetbal: the Seagulls staan negen punten boven de degradatiezone. Norwich speelt komende dinsdag een bijzonder cruciaal duel, uit bij Watford. The Hornets hebben zeven punten meer dan de hekkensluiter en staan daarmee net boven de rode streep. Watford speelt later vandaag nog uit bij Chelsea.