WK-ganger van 2014 droomt van rentree bij Oranje op 31-jarige leeftijd

Leroy Fer hoopt zich komend seizoen in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder speelde in het verleden elf interlands voor Oranje en werd in maart van dit jaar na lange tijd weer opgenomen in de voorselectie. Vanwege de coronacrisis bleef een rentree uit, maar Fer heeft de ambitie nog niet opgegeven. In dienst van Feyenoord beleeft Fer een tweede jeugd en een goed seizoen zou perspectief kunnen bieden voor het EK 2021.

Fer behoorde tot de definitieve selectie van Louis van Gaal voor het WK 2014 en kwam tot scoren in de groepswedstrijd tegen Chili (2-0 zege). In het najaar van 2014 speelde hij onder Guus Hiddink nog vier interlands, maar nooit meer als basisspeler. Na de verloren oefenwedstrijd tegen Mexico (2-3) van 12 november 2014 droeg hij het shirt van Oranje niet meer. Bondscoach Ronald Koeman nam Fer in maart evenwel op in zijn voorselectie voor de later afgelaste oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje.

De revival van Leroy Fer: van clubloze kwakkelaar naar EK-kandidaat

"Voor mij een signaal dat ik op de goede weg was", beaamt Fer in gesprek met De Telegraaf. De motor op het middenveld van Feyenoord plukte de vruchten van zijn goede vorm en de afwezigheid van Tonny Vilhena en Ruud Vormer. "Mooi dat bondscoach Ronald Koeman m’n goede prestaties bij Feyenoord op die manier bevestigde. Voor het EK biedt het geen garantie. Ik focus me gewoon op Feyenoord en draai ik een goed seizoen dan hoop ik dat het voldoende is voor een plaats in de EK-selectie. Dan ben ik 31 jaar, dat moet kunnen toch?"

Een goed seizoen met Feyenoord zou in ieder geval het perspectief op EK-deelname vergroten. Afgelopen seizoen beleefde de ploeg onder leiding van Dick Advocaat een opmars, voordat het seizoen werd stopgezet. "De landstitel leefde wel in de spelersgroep. Ajax en AZ stonden zes punten los en leken het onderling te gaan uitmaken, maar Ajax kwam nog naar De Kuip en wij moesten nog naar Alkmaar. We hadden daarin een rol kunnen spelen", vertelt Fer. "We waren allang ongeslagen met Advocaat, draaiden goed, AZ trouwens ook, maar Ajax zat in een mindere fase. We zullen nooit weten of we kampioen waren geworden."