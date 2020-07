Ten Hag krijgt na tweeënhalf jaar eindelijk gewenst nieuws van Ajax

Anton Scheutjens wordt de nieuwe keeperstrainer van Ajax 1. De 52-jarige oud-doelman van Helmond Sport, PSV, Roda JC en Go Ahead Eagles komt over van Almere City en tekent een tweejarig contract in Amsterdam. Ajax maakt zijn komst bekend via de officiële kanalen. Het betekent dat Carlo l'Ami stopt als keeperstrainer, maar hij heeft wel een eenjarige contractverlenging gekregen en gaat met de club in overleg over een nieuwe functie.

Scheuntjens was na zijn actieve loopbaan werkzaam als keeperstrainer van Helmond Sport, Roda JC, PSV, FC Kopenhagen, SV Someren en sinds 2018 bij Almere City. Al in januari 2018 werd hij in verband gebracht met Ajax. Trainer Erik ten Hag werkte tussen 2009 en 2012 als assistent van Fred Rutten bij PSV al met Scheuntjens samen en zag een hereniging, kort na zijn aanstelling bij Ajax, wel zitten. Daar kwam het uiteindelijk niet van, maar nu gaat hij alsnog weer samenwerken met Ten Hag.

"Het werken in de top met topkeepers past bij mijn ambities: de druk van het moeten presteren, de spanning en het toewerken naar grote internationale wedstrijden", vertelt Scheuntjens in een reactie op de clubsite. "Met name dat laatste aspect heb ik het afgelopen jaar echt gemist." Ajax maakt verder bekend dat Winston Bogarde, die de laatste maanden al veel te zien was bij Ajax 1, ook voor komend seizoen is toegevoegd aan de staf van Ten Hag.

L'Ami was sinds 2007 actief als keeperstrainer van Ajax. Hij werkte samen met doelmannen als Maarten Stekelenburg, Kenneth Vermeer, Jeroen Verhoeven, Jasper Cillessen, Diederik Boer, Kostas Lamprou, André Onana en Bruno Varela, die Ajax de afgelopen dertien jaar onder contract had staan. Scheuntjens gaat in ieder geval ook samenwerken met de teruggekeerde Stekelenburg en krijgt mogelijk een nieuwe eerste keeper onder zijn hoede, daar een vertrek van André Onana mogelijk is.