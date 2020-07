Arnesen pakt door en plant medische keuring in

Kemar Roofe is op de radar van Rangers FC verschenen. Anderlecht heeft alleen interesse in een verkoop, terwijl de Schotse club de spits graag wil huren met een optie tot koop. (Diverse Belgische media)

AC Milan hoopt Ante Rebic deze zomer al definitief te strikken. De Italiaanse club is onder de indruk van de aanvaller van Eintracht Frankfurt, die momenteel nog tot volgend jaar zomer op huurbasis actief zal zijn in Milaan. (Diverse Italiaanse media)