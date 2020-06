Dortmund krijgt pak slaag op laatste speeldag; Müller sluit af met record

Borussia Dortmund heeft het seizoen zaterdagmiddag afgesloten met een 0-4 thuisnederlaag tegen TSG Hoffenheim, dat met deze forse zege bijzonder goede zaken heeft gedaan. Doordat VfL Wolfsburg tegelijkertijd verloor van kampioen Bayern München, gaat Hoffenheim namelijk rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in. Wolfsburg moet zich nu tevredenstellen met een plekje in de voorrondes van het toernooi. Timo Werner luisterde zijn afscheid bij RB Leipzig tegelijkertijd op met twee doelpunten tegen FC Augsburg.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 0-4

Hoewel er voor Dortmund in de laatste speelronde niets meer op het spel stond, sprak trainer Lucien Favre in de aanloop naar de wedstrijd tegen Hoffenheim de hoop uit het seizoen op een positieve manier af te kunnen sluiten. Een fraai doelpunt van een meter of achttien van Andrej Kramaric bezorgde Hoffenheim na acht minuten spelen echter al een voorsprong en met een halfuur op de klok begonnen de zaken er voor de bezoekers nog beter uit te zien toen Kramaric een schot van Pavel Kaderábek verlengde en zo voor zijn tweede goal van de middag tekende.

In de tweede helft ging het vervolgens al snel van kwaad tot erger voor de thuisploeg. Een schuiver van net binnen de zestien door een helemaal vrijstaande Kramaric resulteerde na vier minuten in de 0-3 en na een overtreding van Mats Hummels schoot de Kroaat vanaf elf meter ook nog zijn vierde treffer achter Roman Bürki. In het restant van de tweede helft was er nog een mogelijkheid voor Axel Witsel om de stand iets dragelijker te maken, maar zijn poging werd gestuit door Oliver Baumann.

VfL Wolfsburg - Bayern München 0-4

Het met Wout Weghorst in de basis startende Wolfsburg kreeg al snel een tegenvaller te verwerken in de jacht op directe Europa League-kwalificatie, aangezien de bal door toedoen van Kingsley Coman binnen vier minuten al achter Koen Casteels lag. Thomas Müller stuurde de Fransman met een bekeken steekbal door het midden weg, waarna Coman rustig bleef en raak schoot. Voor Müller was het overigens zijn 21e assist in dit Bundesliga-seizoen, waarmee hij het eerder op naam van Kevin De Bruyne staande record aanscherpt. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer, voordat het een kleine tien minuten voor rust opnieuw misging voor de thuisploeg. Nadat Mickaël Cuisance de bal op een beter of twintig van het doel ontving, kreeg hij alle tijd om uit te halen en krulde hij de bal fraai in de linkerbovenhoek.

Robert Lewandowski ging in de tweede helft ook op zoek naar een doelpunt en hij dacht met nog 25 minuten op de klok te mogen juichen. Doordat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel moest hij echter nog even geduld hebben, maar een paar minuten later mocht de Pool aanleggen van elf meter na een overtreding in de zestien van Joshua Guilavogui, die meteen in kon rukken met zijn tweede gele kaart. Lewandowski faalde vervolgens niet en niet lang daarna werd het ook nog 0-4 dankzij Müller. Zijn doelpunt betekende de honderdste treffer van Bayern in dit Bundesliga-seizoen.

FC Augsburg - RB Leipzig 1-2

Leipzig wist zich al verzekerd van een plekje in de Champions League voor het aankomende seizoen en dus draaide de wedstrijd tegen het al veilige FC Augsburg vooral om het afscheid van Timo Werner. De naar Chelsea verkassende spits komt niet meer in het miljardenbal in actie namens zijn huidige werkgever en speelde zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd voor Leipzig. Dit duel luisterde hij na een klein halfuur spelen op met een eerste doelpunt nadat hij werd weggestuurd door Amadou Haidara en oog in oog met Tomás Koubek ijzig koel bleef. Een fraaie goal van Ruben Vargas bracht Augsburg in de tweede helft weer langszij, maar in de laatste tien minuten was het nogmaals raak voor Werner. De spits, die het seizoen afsluit met 28 doelpunten, werd vervolgens meteen naar de kant gehaald door Julian Nagelsmann.