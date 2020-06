‘Misschien dat hij ervan uitgaat dat hij eerste doelman van Ajax wordt’

Ajax rondde eerder deze week de terugkeer van Maarten Stekelenburg af en met de terugkeer van de voormalig international van het Nederlands elftal krijgen de Amsterdammers iemand met veel ervaring onder de lat. Gerard van der Lem, voormalig assistent-trainer bij de club, denkt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om Stekelenburg terug te halen.

“Het is een geroutineerde keeper en hij is nog fit”, stelt hij bij NH Radio Sportcafé. Van der Lem vraagt zich wel af hoe goed Stekelenburg nog is, aangezien de 37-jarige sluitpost weinig wedstrijden heeft gekeept in de afgelopen seizoenen. De eveneens aanwezige oud-doelman Jan Jongbloed beschouwt dit echter niet als een probleem: “Keepen verleer je niet”, is hij stellig.

Stekelenburg lijkt in eerste instantie aangetrokken als tweede doelman, maar Van der Lem weet niet wat er achter de schermen precies is afgesproken: “Misschien dat hij ervan uitgaat dat hij de eerste doelman wordt, maar als André Onana blijft kan hij dat vergeten. Het is natuurlijk ook niet zo makkelijk om een goede doelman aan te trekken”, verwijst hij naar Kostas Lamprou en Bruno Varela. “Als zij erin kwamen, was het een catastrofe. En Onana kan nog wat van hem leren.”

Jongbloed gaat ervan uit dat Stekelenburg als tweede doelman is aangetrokken en dat dit ook met hem besproken is: “Met Stekelenburg hebben ze wel overlegd. Als hij daar oké mee is, dan is dat niet echt een probleem.” Wat Jongbloed betreft is het dan ook een goede zaak dat Ajax Stekelenburg heeft teruggehaald: “Onana kan ook geblesseerd raken en dan moet je als stand-in een goede, geroutineerde doelverdediger hebben.”