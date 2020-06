FC Twente haalt eerste versterking transfervrij weg bij FC Volendam

FC Twente heeft zich versterkt met Gijs Smal. De 22-jarige verdediger is de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen en komt transfervrij over van FC Volendam, waar hij een aflopend contract had. De talentvolle linksback heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen met de optie voor nog een jaar, zo maakt de club uit Enschede wereldkundig.

“Dit voelt fantastisch, ik ben heel blij met deze overstap”, reageert hij na het zetten van zijn handtekening in de Grolsch Veste. “Het sportieve plaatje bij FC Twente klopte voor mij en ik kijk er naar uit om straks voor deze mooie club te spelen.” Smal speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van Volendam. Hij kwam tot zeventig officiële wedstrijden in de hoofdmacht, scoorde daarin negen keer en leverde zestien assists.

“We zijn ontzettend blij dat Gijs voor FC Twente heeft gekozen”, aldus technisch directeur Jan Streuer. “Bij FC Volendam heeft hij afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt en was hij met zes goals en tien assists van grote waarde voor de succesvolle ploeg. Als linkerverdediger heeft hij ook de goede aanvallende kwaliteiten. Hij is een harde werker en een ambitieuze speler. Gijs heeft het laten zien in de Eerste Divisie en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij bij FC Twente een nieuwe stap gaat maken.”

Bekijk hieronder ons interview met Gijs Smal van eerder dit seizoen