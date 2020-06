‘Voormalig Ajax-flop Sanogo kan contract ter waarde van 4,5 miljoen tekenen’

Yaya Sanogo is bij Toulouse in het bezit van een aflopend contract. Er zijn de nodige clubs die de 27-jarige spits, die in seizoen 2015/16 een buitengewone teleurstellende passage bij Ajax kende, transfervrij willen binnenhalen. L’Équipe weet te melden dat Spartak Moskou concreet in de markt is voor Sanogo en bereid is om hem een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro te bieden.

In de Russische hoofdstad ligt er voor Sanogo een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, klaar, waardoor de Franse spits zijn handtekening kan zetten onder een verbintenis ter waarde van totaal 4,5 miljoen. Overigens is er meer belangstelling voor Sanogo, want ook verschillende clubs uit Frankrijk en het Midden-Oosten zouden hem graag transfervrij aan de selectie willen toevoegen. Momenteel is de voormalig jeugdinternational van Frankrijk in gesprek met Spartak Moskou.

L’Équipe schermt met de belangstelling van twee, niet nader genoemde, Franse clubs, die nog geen concrete actie zouden hebben ondernomen. In zestien wedstrijden voor Toulouse was Sanogo afgelopen seizoen goed voor vier doelpunten en een assist. Zijn huidige werkgever eindigde het afgebroken Ligue 1-seizoen op de laatste plaats en degradeert daardoor normaal gesproken naar de Ligue 2, omdat een rechtsgang voorlopig nog geen effect heeft gesorteerd.

Sanogo zal volgend seizoen hoe dan ook niet voor Toulouse spelen, want hij gaat zijn aflopende contract niet verlengen. Het betekent dat de spits toe is aan de zevende werkgever in zijn carrière. Sanogo speelde eerder in het shirt van Auxerre, Arsenal, Crystal Palace, Ajax en Charlton Athletic en kwam uiteindelijk dus bij Toulouse terecht. In dienst van Ajax kwam Sanogo tot nul doelpunten in zes wedstrijden.