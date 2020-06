‘Als Man United hem haalt, heb je het over een team dat kampioen wordt’

Manchester United was woensdagavond met 3-0 te sterk voor Sheffield United en Anthony Martial nam in die wedstrijd de gehele productie van the Red Devils voor zijn rekening. De Fransman tilde zijn totaal voor dit seizoen met deze hattrick naar veertien doelpunten, terwijl ploeggenoot Marcus Rashford eenzelfde aantal achter zijn naam heeft staan.

Manchester United lijkt ondanks de productie van het tweetal in de markt voor een nieuwe spits en Jamie O’Hara raadt de club aan om Harry Kane los te weken bij Tottenham Hotspur: “Kijk, ik zou het geweldig vinden als hij bij Tottenham blijft, maar ze moeten ook kunnen voldoen aan zijn ambities”, vertelt de voormalig middenvelder van the Spurs bij talkSPORT. “Hij wil prijzen winnen en Manchester United is wat mij betreft nog steeds de grootste club van de wereld.”

“Hoewel ze niet meer in dezelfde situatie zitten als vroeger, zijn ze nog steeds de grootste club van de wereld. En ik denk dat wat er nog aan ontbreekt, ondanks dat Martial een fantastische speler is, is dat ze iemand halen als Harry Kane. Dan heb je het over een team dat weer kampioen zal worden”, gaat O’Hara verder. Manager Ole Gunnar Solskjaer was na afloop van de wedstrijd tegen Sheffield uiteraard lovend over Martial, maar O’Hara vraagt zich af of de aanvaller het in zich heeft om week in, week uit de doelpunten te maken.

“Ik denk dat Ole de spijker op zijn kop sloeg toen hij stelde dat Martial tot dit soort dingen in staat is, dat klopt ook. Ik bedoel, hij kan een speler van wereldklasse zijn, hij heeft gisteren laten zien hoe goed zijn afronding in en rondom de zestien is. Wat mij betreft is het echter nog niet zeker dat hij als nummer 9 van Manchester United uit zal groeien tot een legende en hen prijzen gaat opleveren. Persoonlijk denk ik niet dat hij dat zal worden, dat hij niet helemaal op dat niveau zit. Als je het hebt over de spelers die ze door de jaren heen hebben gehad, Wayne Rooney, Carlos Tévez, Ruud van Nistelrooij, Robin van Persie, dan weet ik niet of Martial wekelijks genoeg laat zien om ze aan een prijs te helpen.”