Mourinho heeft uur voor stadsderby slecht nieuws voor Steven Bergwijn

Steven Bergwijn begint dinsdagavond op de reservebank bij de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur tegen stadsgenoot West Ham United (21.15 uur). Dele Alli is na een schorsing van één duel weer speelgerechtigd en keert ten opzichte van het duel van afgelopen vrijdag met Manchester United (1-1) terug in de basiself van José Mourinho, terwijl ook Lucas Moura weer van de partij is. Bergwijn blonk tegen United nog uit met onder meer een doelpunt, maar moet nu genoegen nemen met een reserverol. Ook Harry Winks en Erik Lamela verdwijnen naar de bank.

Tottenham kwam afgelopen vrijdagavond met een remise tegen Manchester United uit de corona-onderbreking. Bergwijn zette de Londense formatie in de eerste helft op voorsprong na een knappe individuele actie, maar in de tweede helft kwam Manchester United via een benutte strafschop van Bruno Fernandes toch nog langszij. Alli was vrijdagavond geschorst, maar keert nu terug op de nummer tien-positie.

Op de rechtsbuitenpositie maakt Lucas Moura zijn rentree, nadat de Braziliaan het duel met Manchester United nog moest missen vanwege een blessure. Verder kiest Mourinho voorin voor Harry Kane en Heung-Min Son. Op het middenveld wordt Winks vervangen door Giovani Lo Celso. Tottenham staat op dit moment met 42 punten uit 30 duels achtste in de Premier League; nummer vijf Manchester United heeft 46 punten uit 30 wedstrijden.

Bij West Ham United ontbreekt aanvalsleider Sébastien Haller vanwege een blessure. Manager David Moyes van the Hammers kiest vanavond voor een behoudende opstelling, waardoor Felipe Anderson en Manuel Lanzini beiden op de bank zitten, net als Jack Wilshere. West Ham United verloor afgelopen zaterdag in eigen huis met 0-2 van Wolverhampton Wanderers en staat momenteel zeventiende in de Premier League.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Dier, Sanchez, Davies; Sissoko, Lo Celso; Son, Dele Alli, Moura; Kane.

Opstelling West Ham United: Fabianski; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Rice, Noble, Soucek; Fornals, Bowen, Antonio.