Klopp laat één Nederlander buiten basiself bij hervatting van Premier League

Georginio Wijnaldum begint bij de hervatting van Liverpool aan de Premier League op de reservebank. Manager Jürgen Klopp heeft de Nederlandse middenvelder voor het treffen met stadgenoot Everton buiten zijn basiself gelaten. Ook Mohamed Salah begint op Goodison Park als reserve, terwijl Virgil van Dijk wél aan de aftrap zal verschijnen.

Voor Liverpool staat zondagavond de eerste officiële wedstrijd sinds 11 maart op het programma, toen er in eigen stadion met 2-3 werd verloren van Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Klopp kon destijds wegens een blessure niet beschikken over Alisson, maar de Braziliaanse doelman keert tegen Everton terug onder de lat bij the Reds. Joël Matip vormt met Van Dijk het centrale duo, terwijl Trent Alexander-Arnold en James Milner de backs zijn. Het betekent dat ook Andy Robertson op de bank begint.

Het middenveld bestaat uit Fabinho, Jordan Henderson en Naby Keïta, wat dus ten koste gaat van Wijnaldum. De Nederlandse middenvelder stond tegen Atlético nog wel aan de aftrap. Ook Salah heeft geen basisplaats bij Liverpool, waardoor de in januari van Red Bull Salzburg overgekomen Takumi Minamino voor het eerst in de Premier League aan een wedstrijd begint. Sadio Mané en Roberto Firmino completeren als vertrouwde gezichten de voorhoede van Liverpool.

Liverpool hervat in de Merseyside Derby de jacht op de eerste landstitel in dertig jaar. De voorsprong van the Reds op naaste achtervolger Manchester City bedraagt 22 punten en twee overwinningen zijn voldoende om de eerste plaats in de Premier League veilig te stellen. Stadgenoot Everton, dat met jongeling Anthony Gordon een opvallende naam op het middenveld heeft staan, bezet momenteel de dertiende plaats in de Engelse competitie. Voor Liverpool wacht komende woensdag alweer de volgende wedstrijd tegen Crystal Palace, wat Klopp waarschijnlijk motiveert om te rouleren in zijn elftal.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Digne; Gordon, André Gomes, Davies; Iwobi, Richarlison en Calvert-Lewin.

Opstelling Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Keita; Minamino, Mané en Firmino.