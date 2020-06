Gevoelige nederlaag flinke smet op Premier League-debuut Zivkovic

Richairo Zivkovic zal waarschijnlijk met weinig plezier terugdenken aan zijn officiële debuut namens Sheffield United. De van het Chinese Changchun Yatai gehuurde aanvaller kwam zondagmiddag in de slotfase als invaller binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen Newcastle United. De voormalig Ajacied wist echter ook niet te voorkomen dat the Blades met een 3-0 nederlaag van het velden stapten in het lege St. James’ Park. Newcastle United stijgt naar plaats twaalf, terwijl Sheffield United blijft steken op plek zeven in de Premier League.

Halverwege de ontmoeting in Newcastle leek er nog niets aan de hand te zijn voor Sheffield United, dat een redelijk start beleefde tegen the Magpies. De rollen leken om te draaien toen Joelinton na ruim een kwartier spelen alleen op doelman Dean Henderson. De vorig jaar voor 44 miljoen euro van TSG Hoffenheim overgenomen spits struikelde echter in kansrijke positie, waardoor de grote mogelijkheid in rook opging. Halverwege de eerste helft wilde Jonjo Shelvey met een afstandsschot de score openen, maar een fabelachtige tackle van John Egan voorkwam een achterstand van de bezoekers uit Sheffield. Bij de thuisploeg ontbrak overigens de van een zware kruisbandblessure herstellende Jetro Willems.

Zivko is on for his debut ?? pic.twitter.com/AhUygiXF6H — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 21, 2020

Na rust ging het alsnog helemaal mis voor Sheffield United, dit seizoen juist een van de smaakmakers in de Premier League. Egan kreeg vijf minuten na de hervatting zijn tweede gele kaart voorgehouden nadat hij de doorgebroken Joelinton had neergehaald. Vijf minuten na het wegzenden van de centrumverdediger brak Allan Saint-Maximim de ban door bij de tweede paal een voorzet van Matt Ritchie in het doel te werken. Laatstgenoemde kroonde zich twintig minuten voor tijd tot doelpuntenmaker. Henderson was kansloos op zijn knal vanaf de rand van het strafschopgebied. Miljoenenaankoop Sander Berge had kort daarvoor bij de bezoekende ploeg plaatsgemaakt voor John Lundstram.

Ruim een kwartier voor tijd besloot manager Chris Wilder om Zivkovic zijn eerste speelminuten te gunnen als huurling van Sheffield United. De Nederlander verving aanvalsleider Billy Sharp, terwijl John Fleck werd afgelost door Luke Freeman. Het bleek een onmogelijke klus te zijn voor Zivkovic om de spanning te doen laten terugkeren, zeker omdat de formatie van Wilder al met tien speler stond. Joelinton maakte in de 78ste minuut aan alle spanning een einde. De aanvaller van Newcastle United schatte een voorzet van Miguel Almirón op de juiste wijze in en tekende vervolgens koelbloedig voor zijn tweede Premier League-doelpunt van dit seizoen.