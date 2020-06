Ongelooflijke weelde voor Besiktas met grootste zege sinds 763 dagen

Besiktas heeft zaterdagavond indruk gemaakt in de Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul won met Jeremain Lens als basisspeler met 1-5 op bezoek bij middenmoter Denizlispor. Het betekende voor Besiktas in competitieverband de grootste zege sinds 19 mei 2018, toen Sivasspor met dezelfde cijfers verslagen werd. De Zwarte Adelaars zijn nummer vier Galatasaray tot op één punt genaderd, al speelt die ploeg later dit weekeinde nog tegen Gaziantep BB SK.

Er verschenen in totaal twee Nederlanders aan de aftrap in het Denizli Atatürk Stadion: Ismaïl Aissati had een basisplaats bij de thuisploeg, terwijl Lens na zijn sterke invalbeurt van vorige week tegen Antalyaspor (1-2) het vertrouwen kreeg bij de bezoekers uit Istanbul. Lens kon Besiktas tegen Antalyaspor weliswaar niet behoeden voor een nederlaag, maar leverde tijdens zijn invalbeurt wel een assist en maakte verder ook een zeer bedrijvige indruk.

Besiktas beleefde een droomstart in Denizli, want Burak Yilmaz bracht het elftal van trainer Sergen Yalcin al na tien minuten voetballen aan de leiding. De spits reageerde attent bij de tweede paal, nadat Víctor Ruiz doelman Tolgahan Acar met een kopbal had gedwongen tot het weggeven van een rebound: 0-1. Besiktas nam de nipte voorsprong mee naar de rust, al had Denizlispor zich in de eerste helft nog wel beklaagd over een vermeende handsbal van Enzo Roco. De Chileense verdediger van Besiktas kreeg de bal in de eigen zestien op de arm na een geplaatste bal van Aissati, maar arbiter Mete Kalkavan oordeelde dat van opzet geen sprake was.

Kort na de onderbreking moest Besiktas alsnog de gelijkmaker incasseren. Oscar Estupiñán werd bijna vanaf eigen helft gelanceerd door Radoslaw Murawski, waarna de Colombiaanse aanvaller Víctor Ruiz eruit sprintte en oog in oog met doelman Ersin Destanoglu koelbloedig afrondde: 1-1. Besiktas leek zo een loodzware tweede helft voor de boeg te hebben, maar de formatie van Yalcin stelde uiteindelijk razendsnel orde op zaken.

Gökhan Gönül kopte rond het uur raak uit een door Atiba Hutchinson verlengde hoekschop en halverwege het tweede bedrijf zette Georges-Kévin N'Koudou met een fantastisch doelpunt de 1-3 op het scorebord. De Franse spits ging een combinatie aan met Yilmaz, waarna hij de bal op fenomenale wijze in de verre hoek volleerde. Adem Ljajic tekende een kwartier voor tijd voor de 1-4 met een schot vanbuiten de zestien en Abdoulay Diaby, die in de 76ste minuut als vervanger van Lens binnen de lijnen was gekomen, bepaalde daarna de eindstand met een schot uit de draai.