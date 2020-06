Werder en Klaassen mede door toedoen Boëtius op rand van afgrond

Werder Bremen heeft zaterdagmiddag een bijzonder dure nederlaag geleden in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Davy Klaassen ging op bezoek bij FSV Mainz 05 met 3-1 onderuit en heeft met nog een speelronde te gaan nu twee punten minder dan Fortuna Düsseldorf, dat zelf gelijkspeelde tegen FC Augsburg en als het zo blijft nacompetitie moet gaan spelen. Werder speelt volgende week zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen het al veilige 1. FC Köln, terwijl Düsseldorf op bezoek gaat bij 1. FC Union Berlin.

FSV Mainz 05 - Werder Bremen 3-1

Het met Klaassen in de basis startende Werder kreeg in de eerste tien minuten nog aardige kansen op de openingstreffer via Joshua Sargent en Leonardo Bittencourt. Met 25 minuten op de klok was het echter toch weer een standaardsituatie die de bezoekers de das omdeed. Na een met het hoofd voor het doel verlengde vrije trap kreeg Werder de bal niet weg en was het Robin Quaison die uiteindelijk het vonnis kon vellen.

Vijf minuten later werden de boven Werder samengepakte wolken nog wat donkerder na een knappe actie van Danny Latza en de daaropvolgende treffer van Jean-Paul Boëtius, die beheerst raak schoot. Er wachtte Werder dus een flinke klus in de tweede helft en Niclas Füllkrug had zijn ploeg in de juiste richting kunnen helpen door in de 53e minuut raak te schieten. Zijn inzet werd echter gekeerd door Florian Müller, die vijf minuten later wel gepasseerd werd door Yuya Osako. Verder dan deze aansluitingstreffer wisten de bezoekers echter niet meer te komen en vijf minuten voor tijd gooide Edimilson Fernandes de wedstrijd definitief in het slot.

FC Düsseldorf - FC Augsburg 1-1

Düsseldorf dacht via een doelpunt van Rouwen Hennings na zes minuten al op voorsprong te komen tegen het Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd vanwege een vermeende handsbal en drie minuten later was het aan de overkant wel raak dankzij Florian Niederlechner. De thuisploeg moest zodoende in de achtervolging en met 25 minuten op de klok kreeg Hennings toch nog zijn doelpunt. In de tweede helft waren er kansen over en weer en met name Augsburg was nog een paar keer dicht bij een treffer. Gescoord werd er echter niet meer in de Merkur Spiel-Arena.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 1-1

Köln was na de overwinning van Bayern München op Werder van afgelopen dinsdag al veilig voor directe degradatie en kreeg zaterdag ook de kans om de nacompetitie te ontlopen. Bas Dost dreigde de thuisploeg in de openingsfase al vroeg pijn te doen, maar een poging van de spits verdween naast het doel van Timo Horn. Köln kreeg daarna ook kansen en een overtreding van Sebastian Rode leverde die Geißböcke vanaf de strafschopstip de openingstreffer van Florian Kanz op. Met nog 25 minuten te gaan dacht Martin Hinteregger vervolgens de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege een handsbal. Even later was het echter toch Dost die van dichtbij de 1-1 op het scorebord kon zetten.