Cillessen gaat in op Onana-gerucht: ‘Dat zei Van der Sar al in de media'

Volgens onder meer AS overweegt Valencia om Jasper Cillessen al na een seizoen te verkopen. De club is, inclusief salaris, circa elf miljoen euro per jaar kwijt aan de doelman, die vorig jaar voor 35 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Vanwege de coronacrisis wil de clubleiding naar verluidt af van de dure Cillessen, al weet de Nederlandse doelman zelf nog niets van de plannen die in het Mestalla zijn besproken.

De voormalig Ajacied weet dat zijn naam in de Spaanse media wordt gelinkt aan een voortijdig vertrek uit Valencia. "Ik heb het net als iedereen gelezen. En dat is het", beaamt Cillessen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Van de technisch directeur en van mijn zaakwaarnemer heb ik hier niets over gehoord. Zolang dat het geval is, zijn het voor mij geruchten waar ik niets mee kan. Als alle geruchten over mij waarheid waren geweest, had ik al heel wat clubs versleten."

Wesley Sneijder gooit olie op het vuur met provocerende video

Cillessen is ook al meer dan eens genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax, daar eerste keus André Onana na vijf seizoenen in Amsterdam aast op een transfer richting een topcompetitie. "Ook dat heb ik gelezen", vervolgt de 31-jarige sluitpost zijn relaas. "Dat gerucht zorgde in elk geval voor wat afleiding tijdens de quarantaine. Verder geldt hier hetzelfde: ik weet van niks. Volgens mij zit Onana nog gewoon in Amsterdam. En Edwin van der Sar heeft in de media al aangegeven dat het geen uitverkoop zal zijn bij Ajax. Dat zal de situatie voor jongens die hogerop willen, zoals Onana en ook Donny van de Beek, niet makkelijker maken."

Voor Cillessen ligt de focus dus voorlopig op Valencia, waar zijn contract nog ruim drie jaar doorloopt. "Ik ben keeper van Valencia en al helemáál geen technisch directeur van deze club of van Ajax. Ik voel me goed hier. Valencia is een mooie club, het leven hier is goed en ik speek de taal inmiddels." Cillessen kwam tot dusver tot 23 wedstrijden in het shirt van Valencia. Hij begon het huidige seizoen nog als basisspeler, maar verloor gaandeweg zijn plek aan collega Jaume Domènech. Afgelopen zaterdag, bij de hervatting in LaLiga, keepte Cillessen wel weer in het duel met Levante (1-1).