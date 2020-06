Feyenoord slaat slag en heeft met Diemers eerste aanwinst binnen

Mark Diemers mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. De 26-jarige middenvelder doorstond zonder problemen de medische keuring in De Kuip en zette daarna zijn handtekening onder een driejarig contract. Diemers is afkomstig van Fortuna Sittard, waar de kersverse aanwinst van Feyenoord nog een verbintenis had tot de zomer van 2021. Met de transfer is naar verluidt een miljoen euro gemoeid.

Diemers leek in eerste instantie op weg naar FC Groningen, dat reeds een principeakkoord had bereikt met de middenvelder. Hij koos uiteindelijk toch voor een meerjarig contract bij Feyenoord, waar trainer Dick Advocaat behoefte had aan versterkingen voor het middenveld. Oguzhan Özyakup, Renato Tapia, Liam Kelly en Yassin Ayoub verlieten de club, terwijl Leroy Fer zijn aflopende contract nog altijd niet heeft verlengd. Daarnaast is de kans aanwezig dat de onder meer door Arsenal begeerde Orkun Kökcü in de eerstvolgende transferperiode vertrekt. Advocaat kreeg voorlopig alleen de vorig seizoen aan Excelsior verhuurde Wouter Burger terug.

"We zien Diemers als een goede versterking voor ons middenveld", reageert technisch directeur Frank Arnesen op de komst van Diemers. "Hij is een harde werker met een goede pass en een prima schot. Een speler met de nodige ervaring in de Eredivisie die klaar is voor de volgende stap: schitteren bij Feyenoord." Net als Arnesen is ook trainer Dick Advocaat in zijn nopjes met het aantrekken van de middenvelder. "Hij maakte op mij een uitstekende indruk in de drie wedstrijden die Feyenoord afgelopen seizoen speelde tegen Fortuna Sittard. Ook uit de andere wedstrijden die ik van hem heb gezien blijkt wel dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt die we bij Feyenoord goed kunnen gebruiken."

Diemers is trots dat hij zich Feyenoorder mag noemen. "Dit had ik pak ‘m beet twee, drie jaar geleden niet gedacht. Dat een mooie club als Feyenoord zich voor mij meldt, maakt me trots. Ik ben vorige week al op 1908 geweest voor een gesprek met de trainers. Dat was heel fijn. Ik zal hard moeten werken voor mijn plekje, maar daar ga ik mijn uiterste best voor doen." Diemers maakte afgelopen seizoen indruk met zijn optredens namens Fortuna, met name in de wedstrijden tegen Feyenoord. Hierdoor verscheen hij op de radar van de Feyenoord-leiding. De zomeraankoop van de Rotterdamse club kwam in twee seizoenen in Zuid-Limburg tot 16 doelpunten en 17 assists in 67 duels. Diemers, die op korte termijn aansluit bij de selectie van Advocaat, kwam eerder in zijn loopbaan uit voor FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap. Feyenoord, wil sowieso nog een middenvelder aantrekken, zo heeft Advocaat al laten doorschemeren.