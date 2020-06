Arnesen ontmoet potentiële assistent van Advocaat in Eindhoven

Feyenoord nam onlangs afscheid van Said Bakkati, die Jaap Stam achterna gaat richting FC Cincinnati. De Rotterdammers moeten zodoende op zoek naar een nieuwe assistent voor trainer Dick Advocaat en in de afgelopen weken passeerden diverse namen de revue. Zeljko Petrovic wordt genoemd als een van de kandidaten en hij is maandag gezien in het gezelschap van technisch directeur Frank Arnesen.

De Telegraaf heeft een foto gepubliceerd waarop te zien is dat Petrovic en Arnesen samen de lunch gebruiken in het Eindhovense restaurant Mangiare. Deze Italiaanse eetgelegenheid wordt ook met enige regelmaat bezocht door spelers van PSV.

De geruchten over Petrovic komen niet zomaar uit de lucht vallen, aangezien de 54-jarige oefenmeester een goede bekende is van Advocaat. De twee werkten in het verleden al samen bij het nationale elftal van Servië, Sunderland en FC Utrecht. Petrovic was tevens hoofdtrainer van ADO Den Haag in de tijd dat Advocaat daar de functie van adviseur bekleedde.

De oud-speler van onder meer FC Den Bosch, RKC Waalwijk en PSV heeft bovendien al een verleden bij Feyenoord. Petrovic was in het seizoen 2004/05 namelijk als assistent van Ruud Gullit werkzaam in De Kuip. Ondanks een voortijdig vertrek heeft hij zich daarna altijd lovend uitgelaten over de Rotterdamse club: “Ik heb een geweldig jaar gehad, jammer dat het niet langer heeft geduurd.”