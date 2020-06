Van Dijk genegeerd als ‘ontbrekend puzzelstukje’ na vergelijking met landgenoot

Liverpool hervat de Premier League zondagavond met een uitwedstrijd tegen stadgenoot Everton. The Reds hebben de eerste landstitel in dertig jaar voor het grijpen en hebben daar in principe nog twee overwinningen voor nodig. Gary Neville wijst niet Virgil van Dijk, maar Alisson Becker aan als ‘ontbrekende puzzelstukje’ in het succes van Liverpool en trekt een vergelijking met de rol van Edwin van der Sar bij Manchester United.

“Ik denk dat Liverpool dankzij Alisson kampioen gaat worden. Als mensen zeggen dat Van Dijk het ontbrekende puzzelstukje was, kan ik daar wel in komen. Maar als je twee of drie jaar teruggaat, was ik heel kritisch op de keepers die je bij Liverpool had. Ik zei dat ik het gevoel had dat Liverpool met die keepers nooit kampioen had kunnen worden. Dat leverde kritiek op van Jürgen Klopp. Ik weet niet of hij boos was, maar hij heeft me zeker aangepakt in de media”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Neville.

Alisson werd door Liverpool in de zomer van 2018 voor 62,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma en won vorig seizoen met the Reds al de Champions League. De Braziliaan werd in het elftal van Klopp de opvolger van Loris Karius. “Zodra Alisson kwam, zag ik hetzelfde gebeuren als tijdens mijn periode bij Manchester United. Eerst met Peter Schmeichel, later hadden we dat met Edwin van der Sar. Zodra een doelman kalm en gezaghebbend is, de meeste schoten op doel pakt en het team vertrouwen geeft, is de impact absoluut ongelofelijk.”

Liverpool neemt het in de laatste weken van het seizoen nog op tegen Everton, Crystal Palace, Manchester City, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Burnley, Arsenal, Chelsea en Newcastle United. De voorsprong op naaste achtervolger Manchester City bedraagt momenteel 25 punten, al heeft de regerend kampioen van Engeland wel een wedstrijd minder gespeeld. Manchester City hervat woensdag al de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.