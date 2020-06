‘PSV kan miljoenendeal Dumfries vergeten na akkoord AC Milan in Frankrijk’

AC Milan is dicht bij het aantrekken van Pierre Kalulu, zo weten onder meer L'Équipe en Sky Italia zondag te melden. De twintigjarige rechtsback had een nieuw en verbeterd contract kunnen tekenen bij Olympique Lyon, maar een transfervrije overstap richting de Serie A lijkt zijn voorkeur te hebben. De naderende overstap van Kalulu lijkt slecht nieuws te zijn voor Denzel Dumfries, die lange tijd werd gezien als de nieuwe rechtsback van AC Milan.

Tuttosport bracht vorige week nog naar buiten dat de leiding van AC Milan een keuze wilde maken tussen Dumfries en Kalulu wat betreft de rechtsbackpositie. De Italianen kiezen nu naar verluidt dus voor de goedkope variant, daar de Fransman gratis is op te halen uit Lyon. Volgens La Gazzetta dello Sport had PSV de vraagprijs voor Dumfries onlangs bepaald op vijftien miljoen euro. Tijdens de coronacrisis zijn de meeste clubs echter niet bereid om met miljoenen te smijten voor nieuwe aankopen.

Kalulu kan volgens Sky Italia bij AC Milan zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract, mits de medische keuring, die voor maandag op het programma, geen fysieke problemen aan het licht brengt. De jonge vleugelverdediger had bij Olympique Lyon onder meer concurrentie van Kenny Tete en kwam derhalve nog niet tot speelminuten in de hoofdmacht. Hij werd wel degelijk gezien als basisspeler voor de toekomst, maar door de naderende deal met AC Milan lijkt dat er niet meer in te zitten.

Het is afwachten of AC Milan alsnog bij Dumfries uitkomt, mocht er alsnog een streep worden gezet door de komst van Kalulu. Het Eindhovens Dagblad wist medio mei nog te melden dat de club zich ondanks de vermeende interesse nog niet officieel had gemeld bij PSV. De huidige verbintenis van Dumfries in het Philips Stadion loopt nog drie seizoenen door.