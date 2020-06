Basisplaats Joshua Zirkzee lonkt in mogelijk kampioensduel Bayern

Joshua Zirkzee verschijnt zaterdagavond mogelijk aan de aftrap bij de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Mönchengladbach. Bij afwezigheid van de geschorste spits Robert Lewandowski is de kans aanwezig dat het Nederlandse talent aan de aftrap verschijnt in wat voor Bayern de kampioenswedstrijd kan zijn. Als Borussia Dortmund eerder op de middag verliest op bezoek bij Fortuna Düsseldorf, mag Bayern zich bij een overwinning landskampioen noemen.

Bayern is zaterdagavond gehavend in aanvallend opzicht. Behalve Lewandowski is ook Thomas Müller geschorst tegen de huidige nummer vier van de Bundesliga. Door hun afwezigheid krijgt Zirkzee mogelijk de kans vanaf de aftrap. “Hij is op de goede weg en is zeker een goed alternatief voor zaterdag”, aldus trainer Hansi Flick vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar wat voor Bayern de achtste landstitel op rij kan worden.

Highlights DFB Pokal: Bayern München - Eintracht Frankfurt

Waar Thiago Alcántara de wedstrijd door een blessure aan zich voorbij moet laten gaan, is Serge Gnabry waarschijnlijk op tijd hersteld van een rugblessure. De Duitse aanvaller vormt mogelijk een aanvallend duo met de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag. “Joshua is groot, behendig, kan de bal vasthouden en is goed in de afronding. Dat zijn de dingen die wij verwachten van een spits. Hij is een goed alternatief”, aldus Flick.

De negentienjarige Zirkzee maakte dit seizoen zijn officiële debuut in het eerste elftal van Bayern. De Nederlands jeugdinternational kwam door blessureleed in de aanval van de Duitse grootmacht al zeven keer in actie in de Duitse competitie, waarvan twee keer als basisspeler. Hierin was hij goed voor drie doelpunten. Bayern München - Borussia Mönchengladbach begint zaterdag om 18.30 uur.